Cum alegem dezinfectantii potriviti

Curatenia si igiena au capatat noi valente in ultimele luni, odata cu declansarea pandemiei de coronavirus. Curatenia in casa sau in spatiile in care ne petrecem cel mai mult timpi nu mai inseamna doar sa stergi praful, geamurile, sa aspiri covoarele si obiectele de mobilier si sa dai cu un mop pe podele. Igiena personala nu mai inseamna doar sa te speli pe maini inainte sa mananci sau dupa ce ai folosit toaleta sau sa faci un dus.Dezinfectantii au devenit indispensabili si atunci cand alegi un produs din aceasta gama trebuie sa te asiguri ca acesta corespunde nevoilor tale si normelor in vigoare.Atunci cand alegi ununul dintre criteriile de baza este modul de utilizare: pentru consum uman sau pentru uz casnic. Un dezinfectant pentru consum uman trebuie sa aiba in compozitie un ingredient biocid, nu sa fie doar de tip cosmetic. Dezinfectantul cosmetic este util doar pentru curatare, in timp ce biocidele dezinfecteaza si protejeaza in fata agentilor patogeni.Produsele biocide pentru consum uman trebuie sa fie, adica sa aiba un numar de inregistrare pe eticheta, sa fie mentionata concentratia substantei active/biocide si explicatii privind timpii de contact cu produsul si cantitatea necesara la fiecare utilizare.Atentie! Pe unii dezinfectanti cosmetici ar putea exista pictograme si cuvinte cheie care sa te duca, eronat, cu gandul la produse biocide. Pana la aparitia unor reglementari care sa previna inducerea in eroare a consumatorilor, este bine sa cititi cu atentie ingredientele.Gama de dezinfectanti Hygienium propune produse inovatoare si eficiente nu doar din punct de vedere al formulei, ci si al ambalarii si al tipurilor de recipiente folosite. Biocidele vin sub diferite forme - spray, gel, servetele umede - si in recipiente de diferite marimi, astfel incat sa corespunda nevoilor fiecarei persoane.Pentru consum casnic, spre exemplu, puteti opta pentru un, care are rolul de a elimina bacteriile nedorite si de a mentine un mediu curat si sanatos pentru familia ta, datorita efectului virucid, bactericid si fungicid.Pentru consum uman, puteti folosi cu incredere, cu pompita de spumare, pentru ca igiena mainilor este cea mai importanta in aceasta perioada. Acesta este potrivit pentru toti membrii familiei, curata delicat pielea si are activitate bactericida, astfel ca igienizeaza si protejeaza in acelasi timp.Siguranta ta sta in mainile tale, iar pentru asta ai nevoie de ajutorul unor produse avizate de Ministerul Sanatatii, cu efect virucid, bactericid si fungicid si acasa, si la locul de munca, si oriunde mergi in aceasta perioada delicata. Toate produsele din gama Hygienium au ca scop prevenirea si distrugerea microorganismelor daunatoare, fie ca sunt destinate igienei personale, fie ca au ca scop dezinfectarea si curatarea obiectelor si suprafetelor cu care intram in contact zi de zi. Echipa de cercetare a dedicat timp si pricepere dezvoltarii portofoliului de produse pentru ca toti cei care le folosesc sa fie in deplina siguranta.