Cum dezinfectezi corect telefonul mobil

In plus, potrivit studiilor, noul coronavirus poate rezista cateva zile pe suprafete, iar riscul de a contracta infectia este foarte mare de pe un telefon mobil.„Oamenii îşi igienizează foarte rar telefoanele mobile, aşa că bacteriile şi microbii în general se acumulează pe suprafaţa acestora. Printre ele amintesc de E. coli, virusul gripal, stafilococcul auriu, chiar şi noul coronavirus COVID-19”, spune Charles Gerba, microbiolog la Universitatea din Arizona.Iată mai jos care sunt paşii pe care trebuie să îi urmezi pentru a curăţa corect telefonul mobil:– pentru dezinfectarea telefonului mobil este bine sa ai cu tine in geanta sau in rucsac o carpa de microfibra. Este cel mai bun material pentru curatarea urmelor de grasime de pe telefonul mobil, fara a lasa zgarieturi– acestea sunt recomandate pentru dezinfectarea telefonului. Umezeşte uşor o cârpă din microfibră sau bumbac moale şi şterge blând telefonul, pe toate părţile, inclusiv în colţuri. Important: nu aplica soluţia direct pe telefon!Şerveţele dezinfectante – dacă preferi o variantă mai comodă, poţi folosi şerveţele antibacteriene pe bază de alcool. Ai grijă însă, astfel de şerveţele tind să fie excesiv de umede şi nu sunt foarte indicate pentru ecranele telefoanelor, ci mai degrabă pentru carcasele acestora.– dacă ai buzunare largi şi preferi o soluţie profesională, poţi cumpăra o lampă cu raze UV care distruge 99,9% din bacteriile şi microbii prezenţi pe o suprafaţă sau în aer, în doar 6 minute.– spălatul pe mâini cu apă şi săpun este gestul ideal pentru a ţine la distanţă microbii, dar dacă nu ai acces la o sursă de apă, poţi folosi şi un gel dezinfectant pe bază de alcool. Astfel, mâinile tale nu vor împrăştia microbii peste obiectele pe care le foloseşti uzual, aşa cum este şi cazul telefonului.