Cum fierbi corect ouale. Sigur nu stii asta

Pentru a nu se sparge, ouale trebuie fierte corect.Daca vrei sa nu se sparga, ouale nu trebuie sa le pui reci la fiert. Asadar, inainte de a le fierbe scoate-le cu cateva minute inainte din frigider pentru a ajunge la o temperatura optima.Inainte de a pune ouale la fiert, spala-le cu grija, cu ajutorul unui burete pentru a indeparta urmele de mizerie. Poti folosi putin detergent de vase, pentru a indeparta grasimea de pe coaja acestora. In acest fel, nu vei avea surprize ca vopseaua sa nu se prinda uniform de coaja acestora.Daca vrei ca acestea sa nu se sparga, mai intai asaza ouale in oala in care urmeaza sa le fierbi, apoi acopera-le cu apa rece. Abia dupa ce ai acoperit ouale cu apa, poti pune oala pe aragaz. Pentru a obtine oua fierte tari, acestea trebuie sa fiarba 8-10 minute, din momentul in care apa incepe sa clocoteasca. Nu lasa ouale sa fiarba mai mult, deoarece, fierte in exces, vor crapa.