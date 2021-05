Cum folosesti uleiurile esentiale in functie de tipul tau de piele?

Pielea este oglinda sănătății noastre interne. În funcție de dietă, regim de viață și starea noastră de sănătate, pielea poate să arate foarte bine sau să fie obosită, ternă și în suferință. Factorii care afectează aspectul pielii țin de obicei atât de stilul de viață, cât și de mediul în care trăim. Un regim alimentar deficitar în vitamine va duce la o piele lipsită de strălucire și vitalitate. Dezechilibrele hormonale vor provoca erupții acneice, în timp ce factorii de mediu, precum poluarea sau razele soarelui afectează calitate pielii de la exterior. Din fericire, aromaterapia îți vine în ajutor, indiferent de tipul tău de piele. Iată cum poți să folosești uleiurile esențiale pentru a avea grijă de tenul tău.Pielea uscată nu este suficient hidratată pentru că glandele sebacee nu secretă suficient sebum. Astfel, pielea este mai predispusă la crăpături și riduri. Pielea uscată are nevoie de hidratare zilnică. Poți să o îngrijești cu o combinație de uleiuri vegetale și uleiuri esențiale.Cele mai potrivite uleiuri vegetale, de bază, pentru piele uscată sunt uleiul de avocado,, cel de jojoba și cel din sâmburi de caise. Printre uleiurile esențiale eficiente se numără uleiul esențial de trandafir, uleiul de semințe de morcov, uleiul de măghiran și cel de chimen. Câte 2-3 picături din fiecare se amestecă cu 30 de ml de ulei vegetal de bază și se folosește amestecul pentru îngrijirea feței.Spre deosebire de pielea uscată, tenul gras este rezultatul producției în exces a sebumului. Porii sunt astfel foarte dilatați și sunt astupați. Apar punctele negre sau albe și acneea, mai ales pe frunte, în zona nasului și a bărbiei.Pielea grasă se îngrijește foarte bine cu ajutorul băilor de aburi, care curăță porii și îndepărtează excesul de sebum. Într-un castron cu apă fierbinte pot fi amestecate câte două picături de ulei esențial de chiparos, ulei esențial de lămâie și ulei esențial de boabe de ienupăr. O altă combinație eficientă este între uleiul esențial de geraniu, uleiul esențial de rozmarin și cel de arbore de ceai. Se poate sta cu fața deasupra aburilor timp de zece minute.Pentru hidratarea tenului gras se poate folosi o combinație din, ulei de petitgrain și ulei de bergamotă, diluate într-un ulei vegetal de migdale sau caise.Tenul normal are și el nevoie de îngrijire adecvată, chiar dacă nu este la fel de pretențios ca celelalte tipuri de ten. Pielea fără probleme se spală cu apă călduță și un săpun cu PH neutru, iar pentru hidratare se aplică săptămânal o mască. Uleiurile vegetale recomandate pentru pielea normală sunt uleiul de migdale dulci, uleiul de morcov, uleiul de jojoba precum și cele din sâmburi de caise sau piersici. Uleiurile esențiale recomandate sunt uleiul esențial de lavandă, uleiul de geraniu, lemn de trandafir, neroli, tămâie și mușețel.Pe măsură că înaintăm în vârstă, calitatea pielii scade și apar ridurile, se pierde elasticitatea. O piele matură are nevoie de hidratare și de mult oxigen. Masajul aromaterapeutic o poate ajuta să-și păstreze fermitatea și aspectul tânăr mai mult timp, pentru că stimulează circulația și aduce mai mult oxigen la nivelul pielii.Pentru masaj se pot folosi combinații din uleiuri vegetale și uleiuri esențiale. Uleiul de avocado sau de migdale dulci este recomandat pentru hidratare, în timp ce uleiul esențiale de iasomie, lavandă, neroli, tămâie și trandafir sunt recomandate pentru că stimulează regenerarea celulară.Uleiurile vegetale și cele esențiale pot reprezenta baza oricărei rutine de îngrijire a tenului, indiferent de tipul acestuia. Este important de reținut că uleiurile esențiale nu se aplică niciodată direct pe față nediluate pentru că provoca iritații din cauza concentrației foarte puternice. În combinație cu uleiurile vegetale blânde, ele îți vor oferi toate beneficiile plantelor din care au fost extrase.