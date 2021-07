Cum iti dai seama ca esti infectat cu virusul West Nile. Medicul Virgil Musta a explicat simptomele

Medicii stomatologi practica una dintre cele mai vechi specializari medicale din lume. In Italia este expus un dinte care a fost curatat partial cu un instrument de silex, ce dateaza de peste 14.000 de ani si care este considerat ca fiind cea mai veche lucrare stomatologica cunoscuta, in timp ce

Medicul Virgul Musta atrage atentia ca in ultimele saptamani au ajuns la spital foarte multe persoane muscate de capuse. Seful sectiei de Boli Infectioase din Timisoara avertizeaza ca acestea sunt foarte periculoase si a explicat ce trebuie sa faci imediat ce ai fost muscat de o capusa.

In ce forma poate fi gasita spirulina? Sanatatea este unul dintre cele mai importante aspecte din viata unui om, motiv pentru care trebuie avut tot timpul in vedere. Din fericire, in ultima perioada, oamenii sunt tot mai preocupati de acest aspect, incercand sa aiba o viata activa si sa consume