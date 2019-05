Cum iti dai seama daca uleiul de masline este contrafacut

Crezi sau nu uleiul de masline chiar a devenit o sperietoare pentru consumatori. Exista chiar posibilitatea ca desi ai dat banii pentru a achizitiona ulei de masline ceea ce ai primit este cu totulaltceva. Poate fi ulei de rapita ori altceva asemanator. Asadar, cum stii ce cumperi cu adevarat?Exista trei cai importante prin care consumatorii sunt pacaliti. In primul rand, uleiul de masline extravirgin este diluat cu unul mai putin scump, ca de exemplu ulei de floarea soarelui, ulei de soia sau rapita. Cei care fac asta cred ca oamenii mai putin experimentati nu pot sa-si dea seama ca sunt inselati. In al doilea rand, dilueaza ulei de masline de calitate cu unul inferior, tot de masline. Si, in al treilea rand, combina ulei de masline cu unul folosit, ranced. Inselaciunea a functionat intrucat consumatorii nu stiau cum sa deosebeasca un ulei de calitate superioara de unul de slaba calitate. Larry Olmsted, autorul cartii Alimente reale, alimente false: De ce nu stii ceea ce mananci si ce poti face in legatura cu asta (Real Food, Fake Food: Why You Don’t Know What You’re Eating and What You Can Do About It) spune:„Este uimitor cum foarte multi oameni nu stiu gustul unui anumit aliment”.Potrivit unui studiu realizat e catre Universitatea din California 69% din uleiul de masline etichetat drept extravirgin nu intrunea standardele de calitate.Iata un sfat de care sa tii cont atunci cand mergi sa cumperi ulei de masline: fii atent la etichetele care folosesc termene precum pur, natural, premium, sau chiar produs in Italia. In plus sa cumperi produsele cu cea mai recenta data de productie si evita sa achizitionezi ulei la sfarsitul anului intrucat sunt sanse mari sa provina din sezonul trecut. In plus, ai grija sa cumperi ulei in sticle inchise la culoare intrucat calitatea uleiului de masline scade cand este expus la lumina.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.