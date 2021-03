Cum poti scapa de retentia de lichide: 5 metode naturale

In general, retentia de lichide nu afecteaza grav organismul, astfel incat apa potabila, ceaiurile diuretice, drenajul limfatic si /sau activitatea fizica pot fi suficiente pentru a o elimina. Cu toate acestea, unele boli de rinichi, inima sau ficat pot provoca edem si, in aceste situatii, medicul poate recomanda utilizarea medicamentelor diuretice pentru a ajuta la eliminarea excesului de lichid din organism.Retentia de lichide provoaca umflaturi care pot fi observate cu usurinta printr-o crestere a volumului abdominal si facial. Cu toate acestea, ea apare de obicei la nivelul picioarelor, gleznelor si talpilor. O metoda pentru a afla daca aveti retentie de lichide este sa apasati pe pielea de langa glezne cu degetul mare timp de 30 de secunde si apoi sa vedeti daca pe acea portiune ramane un semn. De asemenea, semnele aparute pe glezna si talie dupa purtarea sosetelor sau a hainelor sunt indicatori ai faptului ca persoana retine fluide.Retentia de lichide poate fi eliminata in mai multe feluri, de la cresterea cantitatii de apa consumata, la exercitii fizice si optarea pentru o dieta echilibrata. Prin urmare, se recomanda:Pentru a elimina retentia de apa din organism se recomanda consmul urmatoarelor ceaiuri diuretice: coada calului, hibiscus, scortisoara cu ghimbir, ceai verde, ginkgo biloba, patrunjel. Practic orice ceai are un efect diuretic, deoarece cu cat persoana ingereaza o cantitate mai mare de apa, cu atat va produce mai multa urina. Aceasta urina va fi plina de toxine si va determina eliminarea excesului de lichide din organism. Cu toate acestea, exista anumite plante cresc acest efect diuretic al ceaiurilor, determinand scaderea mai rapida a retentiei de lichide.Efectuarea exercitiilor este de asemenea o forma naturala excelenta de eliminare a retentiei de apa din organism. Contractia grupurilor mari de muschi, asa ca muschii bratelelor, picioarelor și muschii fesieri, face ca excesul de lichide sa fie eliminat prin intermediul urinei. Din acest motiv, e normal sa simtim nevoia de a urina dupa o ora de exercitii fizice.Rutina sau micile obiceiuri zilnice sunt foarte importante in lupta cu eliminarea edemului organismului. Astfel, pentru a trata retentia de lichide se recomanda sa:- Beti apa (aproximativ 2 litri pe zi) sau ceai precum ceaiul de coada de cal;- Inlocuiti folosirea sarii cu condimentarea alimentelor prin ierburi aromate, cum ar fi patrunjelul sau oregano- Evitati alimentele precum conservele, mezelurile, afumaturile sau altele care contin multa sare - Evitati sa stati mult timp in picioare, asezat sau cu picioarele incrucisate;- Consumati alimente bogate in apa precum ridiche, napi, conopida, pepene verde, capsuni, pepene galben, ananas, mar sau morcov- Cresteti consumul de alimente diuretice precum pepene verde, castraveti sau rosii- Efectuati un drenaj limfatic ( specific pentru a reduce excesul de lichid din corp)- Consumati alimente precum sfecla rosie, avocado, iaurt degresat, suc de portocale sau banane ( alimente bogate in potasiu, care ajuta la reducerea sarii din organism)- Ridicati picioarele deasupra nivelului inimii (o perna poate fi asezata sub genunchi) la sfarsitul zileiPe langa aceste obiceiuri, pentru persoanele care nu beau apa sau care doresc sa slabeasca, este recomandat sa consume 1L de apa unde pot adauga cateva picaturi sau chiar o felie de lamaie, acest lucru contribuind la cresterea frecventei urinare si favoriznd eliminarea toxinelor.Drenajul limfatic este o metoda perfecta pentru eliminarea excesului de lichide din corp. Se poate face manual sub forma unui tip de masaj delicat cu miscari ferme pentru a avea efectul scontat, dar si cu un echipament special pentru efectuarea drenajului limfatic, numit presoterapie. Aceste tratamente pot fi efectuate in clinici estetice specializate, cu sesiuni care variaza de 3 pana la 5 ori pe saptamana, in functie de nevoile fiecarei persoane.Fiecare sesiune durează in jur de 45 pana la 60 de minute, unde dupa acest timp persoana va simti nevoia de a urina, indicand faptul ca tratamentul a avut efectul scontat. Drenajul limfatic reprezinta un remediu excelent si impotriva celulitei, fiind indicat dupa tratamente precum radiofrecventa si lipocavitatia.Pentru tratarea retentiei de apa, pot fi utilizate si unele medicamente diuretice prescrise de medic, cum ar fi furosemid, hidroclorotiazidă sau aldactone ( spironolactona).Cu toate acestea, exista diferite tipuri de diuretice cu diferite compozitii si scopuri, fiind prescrise de medic in functie de problema ce a cauzat retentia de lichide. Unele sunt indicate pentru inima si pot fi utilizate numai de persoanele cu probleme cardiace de exemplu, iar din acest motiv nu ar trebui utilizate fara indicatii medicale.Edemul este normal in timpul sarcinii din cauza modificarilor hormonale care apar in aceasta etapa. El poate aparea in orice moment al sarcinii, cu preponderenta in timpul celui de-al doilea si la sfarsitul celui de-al treilea trimestru de sarcina, care este momentul in care femeia se simte mai obosita si mai putin dispusa sa mearga sau sa faca activitate fizica.Ce trebuie sa faceti: Purtarea ciorapilor elastici pentru talpi si picioare este un remediu foarte bun, cu conditia de a fi imbracati inainte de a va ridica din pat. Femeia insarcinata ar trebui, de asemenea, sa reduca aportul de sare si consumul produselor din comert bogate in sodiu, pe langa faptul de a bea multa apa si ceaiuri aprobate de obstetrician. In plus, trebuie sa mergeti 30 de minute pana la 1 ora in fiecare zi si sa faceti miscare regulata.Cauzele care pot provoca retentia de lichide sunt:- Dieta bogata in sare si sodiu- Cantitatea redusa de apa sau lichide limpezi precum ceaiurile- Sarcina- Mentinerea in aceeasi pozitie asezata sau in picioare mult timp- Probleme cu inima- Utilizarea anumitor medicamente- Lipsa activitatii fizice- Boala renala- Ciroza hepatica- Modificari in functionarea tiroidei Retentia de lichid apare atunci cand sangele este transportat spre picioare, dar are dificultati de revenire spre inima. Rezultatul este un flux mai mare de lichid din sange in mediul interstitial ( spatiul dintre celule) generand astfel aparitia edemului.