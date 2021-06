Cum pregatesti pielea inainte de expunerea la soare. 3 pasi pe care trebuie sa ii urmezi

Altfel, din dorința de a ne recăpăta culoarea de caramel a pielii, multe dintre noi nu iau în calcul cei mai simpli 3 pași în pregătirea pielii înainte de expunerea la soare. Desigur, nu trebuie să uităm că expunerea la soare se face controlat, între orele indicate, și utilizând neapărat o cremă cu factor de protecție ridicat, ideal SPF 50 – conform recomandărilor date de dermatologi.1. Exfolierea corporală este unul dintre cei mai importanți pași în pregătirea pielii înainte de expunerea la soare deoarece prin acest proces celulele moarte de la suprafața pielii sunt îndepărtate pentru a facilita obținerea unui bronz uniform. Mănușile exfoliante Nude te vor ajuta să obții o piele lipsită de impurități, pielea moartă fiind îndepărtată integral, fară a fi nevoie să folosești alte substante active, obținând la final o piele netedă, strălucitoare și lipsită de imperfecțiuni.Mănușile exfoliante Nude sunt un produs revoluționar pe piața din România, ele fiind fabricate din mătase naturală, oferind o atingere delicată dar in același timp o exfoliere corporală intensă. Atât cea de față, cât și cea de corp, mănușile exfoliante Nude te vor ajuta să obții o piele de invidiat înainte de expunerea la soare și totodată îți vor oferi un moment de relaxare la tine acasă.2. Epilarea ajunge pe locul 2 și asta pentru că vei observa că, în urma exfolierii corporale cu mănușile exfoliante Nude, firele de păr blocate sub piele vor fi scoase și automat mult mai ușor de îndepărtat. După cum bine știi, este recomandat ca epilarea să nu fie făcută fix în ziua expunerii la soare, deoarece pielea este mult mai sensibilă, iar în contact cu nisipul, crema solară, apa sarată, pot apărea iritații.3. Evident, după exfoliere și apoi epilare, neapărat pielea ta are nevoie de hidratare. Cu cel puțin o săptămână înainte de expunerea la soare, pielea trebuie intens hidratată, mai ales după procesul de exfoliere corporală cu manușile exfoliante Nude și după epilare. Hidratarea pielii se face atât prin aplicarea cremelor hidratante de față și corp, cât și prin consumul regulat de apă.Navi recomandă Home-Spa Pentru că trebuie să fie mereu pregătită pentru apariții TV, filmări de videoclipuri, sesiuni foto și, mai nou, concerte, NAVI ne dezvăluie cele mai simple 5 obiceiuri sănătoase și rapide la care recurge pentru a beneficia de o stare de bine, o piele mereu fresh, sănătoasă și catifelată. Hidratarea adecvată, somnul regulat și colagenul pudră sunt doar câteva dintre recomandările lui NAVI. Pe lista ei au intrat recent și mănușile exfoliante Nude, pe care le folosește de aproximativ două luni și de care s-a îndrăgostit datorită eficienței cu care acestea îndepărtează celulele moarte de la suprafața pielii, elimină imperfecțiunile și oferă instant o senzație de catifelare și strălucire. Pentru că lui NAVI îi plac lucrurile simple, frumoase și eficiente, săptămânal își crează ambianța perfectă pentru un moment spa la ea acasă, beneficiind și de cea mai naturală metodă de exfoliere corporală cu ajutorul mănușilor exfoliante Nude.“Mănușile exfoliante Nude sunt realizate 100% din mătase naturală, acestea oferind o exfoliere intensă și o catifelare instantă de la prima utilizare. Cât de mult reușește să te exfolieze o mănușă fină din mătase? Suficient cât pielea ta să nu fie afectată iar celulele moarte și imperfecțiunile să fie îndepărtate cu succes. Am propus provocarea - Hai să facem poze sexy în cadă! Pentru că am vrut să vedeți "în acțiune" un produs nou și fain de tot, de care m-am îndrăgostit din prima secundă - mănușa exfoliantă Nude. De ce? Căutam de mult o soluție pentru exfoliere și pentru a-mi menține pielea super-catifelată tot timpul; îmi doream ceva natural și eram absolut sătulă de ambalajele de plastic, sticle și cutiuțe de la scrub-uri. Voiam ceva simplu și eficient, dacă se poate cât mai eco. Și, din fericire, acum se poate. Grație Nude, o mănușă exfoliantă inspirată din tradiția Hammam-urilor turcești, care este disponibilă în două variante: pentru corp și pentru față. Nu are nevoie de niciun alt produs pentru a funcționa impecabil.Cum se procedează? Îți înmoi bine pielea și îți faci un masaj pe tot corpul cu mănușa pentru a îndepărta stratul de celule moarte.”, explică vedeta.