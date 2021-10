Cum sa ai o viata sanatoasa? 5 sfaturi de la specialisti

In fiecare zi descoperim nou teluri pe care dorim sa le ducem la bun sfarsit. Iar accentul asupra lucrurilor simple precum alimentatia, odihna, timpul petrecut cu familia, lucruri atat de necesare pentru un stil de viata echilibrat, este in scadere.Astfel se naste stresul cotidian care ne indeamna sa fim tot mai responsabili si sa avem mai multa grija de organismul nostru, pentru ca sanatatea poate fi pusa in pericol.Specialisti au analizat de-a lungul timpului cum pot influenta vremurile pe care le traim astazi capacitatea de autoaparare a organismului si rezistenta acestuia in situatii exceptionale. Astfel, ei ne indeamna sa transformamactivitatile curente in bune practici care asigura un echilibru intre placeri si nevoi.Iata 5 recomandari pe care le fac specialisti pentru o viata mai sanatoasa.Programul haotic ne indeamna deseori sa ne abatem de la mesele regulate si sanatoase, gasind drept alternativa mesele pe fuga si alimentatia de tip fast-food. Acest stil de viata, combinat cu munca de acasa, nu fac decat sa creasca incidenta obezitatii, cat si sa predispuna organismul la numeroase alte afectiuni.Insa, cu putina grija, si tu te poti bucura de o alimentatie echilibrata! Daca dispui de o curte, iti sugeram sa-ti creezi propria sursa de sanatate cultivand plantele necesare ca sursa de hrana. Iar cand vine vorba de selectiile alimentare din supermarket, alege produsele BIO, cele autohtone, plecand de la premiza “mai putin, dar mai bun pentru sanatate”.Specialistii recomanda zilnic cel putin 30 minute de sport. Insa, chiar daca nu ai timp sa ajungi la sala, nu inseamna ca nu poti integra sportul in stilul tau de viata care, te va ajuta nu doar sa te bucuri de o viata indelungata, cat si de un organism plin de energie, prevenind sa iei in greutate.Poti opta pentru o saltea de fitness, cateva gantere, fie poti merge la cumparaturi pe jos, sa urci si sa cobori scarile de cateva ori pe zi, sa lucrezi in gradina etc.Deseori programul de odihna este influentat in mod negativ in detrimentul relaxarii sau al productivitatii. Totusi, cele 8 ore de somn pe zi sunt esentiale ca organismul sa functioneze corespunzator. Incearca sa-ti limitezi activitatile care te distrag de la odihna si sa-ti faci din asta o rutina zilnica. O cana de ceai de tei te va ajuta sa te relaxezi mai usor si sa ai un somn linistit, odihnitor.Peste 60% din corp este reprezentat de apa, aceasta fiind de asemenea indispensabila sanatatii alaturi de ceilalti factori mentionati anterior.Impreuna cu un stil de viata activ in cadrul caruia se consuma numeroase resurse, apa contribuie la desfasurarea proceselor naturale si evita o serie de neplaceri sau afectiuni precum: deshidratarea, pierderea unor minerale esentiale, infectiile urinare etc.Asadar, nu uita sa-ti hidratezi corpul consumand cand mai multa apa. Chiar daca nu simti nevoia de a consuma apa in cantitati mari, poti apela la consumul de lichide periodic, la intervale scurte de timp, cu inghitituri mici.Chiar daca tehnologia contribuie la facilitarea si automatizarea unor procese, munca nu pare nicicum mai simpla, chiar si atunci cand vorbim de efortul psihologic. Totusi, pentru a-ti asigura bunastarea proprie este necesar sa acorzi atentie si igienei caminului tau care, poate fi expus la virusuri si bacterii. Nu e o rusine sa ceri ajutor si sa-ti faci mai mult timp pentru tine si odihna ta, apeland de exemplu, la aceasta. Poti solicita ajutor pentru o curatenie generala, cat si pentru dezinsectie si dezinfectie profesionala.Cheia unei vieti sanatoase pune accent pe armonie. Iar pentru asta ai nevoie de un echilibru atat la nivel de alimentatie, cat si in derularea activitatilor de zi cu zi. Pune si tu in practica aceste sfaturi ca sa te bucuri de un stil de viata sanatos.