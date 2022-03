Cum sa alungi tristetea din viata ta - Mergi pe calea fericirii

Tristețea își va găsi mereu un loc printre oamenii care nu doresc altceva decât să fie bine, sănătoși și aproape de cei pe care îi iubesc. Ea face parte din viața noastră și chiar are rolul de menține echilibrul dintre extaz și mâhnire. Dacă nu am fi și triști, nu am cunoaște cu adevărat ce este fericirea. Așadar, pentru că tristețea este bună doar în cantități foarte mici, este bine să o excludem din viața noastră cât mai repede posibil. Iată ce poți face pentru asta.Pentru a știi cum poți combate un anumit segment al tristeții, trebuie să identifici mai întâi care sunt lucrurile care te fac trist, ce fel de tristețe te apasă și apoi să identifici și câteva metode de prevenție sau combatere. Tristețea este numai în mintea noastră și depinde numai de noi să găsim pacea și liniștea interioară. Există mai multe tipuri de tristețe, generate de cauze diferite.- Acest tip de tristețe apare ca o schimbare foarte bruscă în mintea noastră și se instalează imediat ce ne gândim la unele aspecte din viața noastră. Poate că este vorba despre o afecțiune medicală, de pierderea unui loc de muncă, de un deces al unui prieten sau membru al familiei care a fost mai apropiat. Ceea ce este particular la această afecțiune este că are o cauză cunoscută. Iar cea mai bună soluție pentru a trece peste ea este să refulezi, să te descarci, să lași timpul să o vindece și să vorbești cât mai mult despre ea.Probabil ai trecut prin momente mai grele când singura explicație logică pe care ți-o poți da este că ai o perioadă mai proastă. Aceste perioade pot fi de câteva zile până la o săptămână și de obicei nu au o explicație foarte clară. Cel mai bun lucru pe care poți să îl faci într-o perioadă de acest fel este să te odihnești și să alegi să profiți de o lectură plăcută, poate chiar o carte spirituală precumExistă mai multe metode prin care poți să devii un om mai fericit. Trebuie doar să știi ce să faci și care sunt lucrurile care adaugă fericire la stilul tău de viață. Poți să îți creezi o bibliotecă de lecturi sau o colecție de cărți spirituale așa cum ți-am scris mai sus sau poți să bifezi următoarea listă de acțiuni.- Să te uiți mereu în trecut și să îți dai seama care sunt cele mai importante lucruri din viața ta, lăsând la o parte pe cele negative- Să fii mai rezistent din punct de vedere emoțional și să identifici puncte forte ale propriei persoane- Ai grijă de persoanele dragi- Ocupă-ți timpul cu- Fă o listă de obiective. Te va ține pe calea cea bună.Fericirea este mult mai aproape decât crezi. Tot ceea ce trebuie să faci este să ai grijă de ea atunci când o ai și să fii conștient de lucrurile care contează cu adevărat.