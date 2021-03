Cum sa bei mai multa apa, chiar daca nu poti

In ultimul timp se vorbeste foarte mult despre superalimente, beneficiile pe care le au si importanta lor in dieta zilnica. Dar se vorbeste prea putin despre o bautura de care nu ne putem lipsi, lichidul vital pentru supravietuire: apa.Se stie deja ca corpul nostru este format in proportie de 70 % apa, care este responsabila pentru transportul nutrientilor, al proteinelor, precum si al altor substante necesare si ca are grija de buna functionare a corpului.Specialistii spun sa nu neglijam faptul de a bea cantitatea optima de apa pe zi, dar ce se intampla atunci cand nu poti bea cantitatea necesara de apa? Pentru cei care nu sunt chiar fanii acestui obicei, venim cu o veste buna: exista diferite modalitati de a “transforma” apa intr-o bautura mai placuta.Daca nu esti multumita de gustul apei pe care o bei, verifica de unde provine. In orasele mari, anumite substante chimice sunt adesea adaugate in apa, cum ar fi fluorul si clorul, care ii afecteaza gustul. Ele de asemenena iti pot afecta sanatatea. Tocmai din acest motiv, este foarte important sa verifici originea apei pe care o bei pentru a te asigura ca sursa nu este contaminata si ca este filtrata si mineralizata. Vei observa ca simplul fapt de a bea apa curata, purificata si cat mai naturala posibil, ii schimba deja aroma in bine.Aceasta optiune este un clasic deoarece obtii o apa aromata in functie de preferinte, in cateva minute. Alege 2- 3 fructe de sezon, taie-le in felii daca sunt prea mari, sau pune-le intregi, daca marimea permite. Citricele, fructele de padure, nectarinele si alte fructe de culoare rosie sunt preferatele noastre, fiindca ii ofera apei o aciditate moderata si un gust dulce fara a adauga nicio cantitate de zahar.Apa cu bule poate fi alternativa ideala daca iti este greu sa incorporezi acest obicei in dieta ta. Desi exista aparate pentru a genera bule in apa in propria ta casa, nu trebuie sa investesti atat de multi bani. Cumpara un sifon din magazin si adauga o parte in apa pe care urmeaza sa o bei. Doar asigura-te ca sifonul este de buna calitate si nu contine arome sau coloranti .Revitalizeaza orice apa, adaugand cateva dintre condimentele si ierburile tale preferate! Poti, de exmplu, sa adaugi o bucata mica de baton de scortisoara sau un varf de lingurita sub forma de pulbere. Alte condimente potrivite sunt lavanda, rozmarin, ghimbir, patrunjel sau busuioc. In acest fel, nu doar ca vei obtine o apa aromata delicioasa, dar vei beneficia si de toate proprietatile fiecareia dintre aceste ierburi si condimente.Pentru cei care adora ceaiul, partea buna este ca acestea sunt delicioase si reci! Ceaiul rece este o alternativa minunatat de luat in considerare, deoarece asa te vei bucura de beneficiile ierburilor fara cofeina gasita in ceaiurile obisnuite. Le poti adauga si la smoothie-urile tale!Fructele si legumele sunt o sursa sigura de apa, prin urmare, incorporarea lor in dieta zilnica poate fi un alt mod de a te asigura ca organismul tau se hidrateaza. Unele dintre cele care contin cea mai mare canitate de apa sunt rosiile, salata, telina, morcovii, sapanac, pepenii, broccoli, cartofii dulci, dovleceii si castravetii.Daca nu ai mult timp la dispozitie si nici fructe sau legume acasa, incearca sa adaugi in apa cateva picaturi de ulei esential comestibil. E important sa te asiguri ca este comestibil, pentru a te bucura de savoarea adaugata apei si benficiile pentru sanatatea ta. Preferatul nostru este cel de mandarine.Nu e necesar ca bautul apei sa fie ceva plictisistor! Schimba recipientul in care pastrezi apa de obicei cu unul colorat, sofisticat sau glamuros. Vei vedea ca vei avea tendinta de a consuma mai multa apa, fara sa iti dai seama.Foarte multe persoane isi petrec zilele fiind deshidratati, fara ca cel putin sa-si dea seama de acest lucru. Abia beau o gura de apa cand corpul lor le cere cu disperare o sticla intreaga. In multe din aceste cazuri, oamenii refuza sa bea apa, din cauza gustului apei.Si e adevarat, multe ape au un gust special. Dar acum, ca stii modalitati in care poti schimba savoarea apei, nu mai ai nicio scuza! Retine ca apa trebuie sa fie un calitativa si ca exista diferite forme de a-i asigura organismului tau hidratarea zilnica necesara. Astfel ai grija de corpul tau, bucurandu-te de beneficiile si savoarea ingredientelor adaugate.