Cum sa cresti rapid nivelul energiei. Nici cafeaua nu-si face atat de repede efectul!

Iata cum sa cresti rapid nivelul energiei.Expunerea la lumina naturala are numeroase beneficii pentru sanatate. Lumina stimuleaza productia de vitamina D, imbunatateste starea de spirit si creste performanta si starea de alerga.Cercetatorii au descoperit ca expunerea la lumina diminetii, nu doar ca te trezeste mai repede, insa imbunatateste si calitatea somnului de noapte, intrucat regleaza ceasul biologic. Iar un somn bun, contribuie la sporirea energiei de a doua zi.Ai taiat vreodata o portocala si sa simti ca mirosul acesteia te-a revigorat? Acesta este efectul pe care il au anumite arome. Potrivit Fundatiei americane a somnului, mirosul de citrice accentueaza starea de alerta, dar totodata creste sentimentul de calm si fericire. De asemenea, menta sporeste capacitatea de concentrare, in timp ce rozmarinul mareste performanta. Aroma de eucalipt creste claritatea mentala si starea de spirit.Gandeste-te la cat de relaxat si confortabil esti in asternuturile calde. Te simti ca intr-un cocon. Inchipuie-ti cum te va trezi un dus rece sau macar sa-ti dai cu apa rece pe fata! Apa rece trimiteimpulsuri electrice catre creier. Acestea raspunde prin cresterea starii de alerta, claritate mentala si imbunatatirea nivelului energiei. Alte beneficii ale dusului rece sunt cresterea nivelului de endorfine, imbunatatirea metabolismului si a circulatiei. Toate aduc un plus de energie, fara sa bei macar un strop de cafea.