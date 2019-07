Cum sa gatesti broccoli. 8 RETETE sanatoase cu broccoli

Insa inainte de a prepara super-leguma, trebuie sa o alegem cu grija: cauta broccoli cu buchetelele stranse bine, tari si cat mai verzi. Orice urma de galben la inflorescente, precum si tulpinile lemnoase, cu gauri la baza, sunt semne ca leguma e trecuta. Ca sa o pastrezi, pune-o intr-o punga de plastic si bag-o la frigider in sertarul de legume. Chiar si asa, broccoli nu va tine mai mult de cinci zile.Iata cum sa gatesti broccoli, in cateva retete delicioase si sanatoase:Fierbe in abur (sau in apa) buchetelele de broccoli. Separat fa un sos topind niste unt, in care pui zeama de lamaie, sare si piper. Toarna sosul peste leguma fierbinte si presara deasupra migdale pisate in bucati mari.Baga leguma fiarta in blender cu smantana, sare, piper si parmezan ras pe razatoarea fina. Serveste sosul intr-un castronel alaturi de fasii de legume proaspete (ardei gras, morcov, etc.), branza sau feliute de pui.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.