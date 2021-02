Cum sa gatesti sanatos cu ulei de masline: 4 sfaturi practice

Indiscutabil, uleiul de masline este benefic pentru sanatatea ta. Contine antioxidanti si grasimi nesaturate, avand astfel efecte pozitive pentru functionarea sistemului cardiovascular si pentru digestie. Insa nutritionistii te atentioneaza ca poti pierde toate aceste beneficii ale uleiului de masline atunci cand nu il folosesti asa cum trebuie. Sfaturile practice te mai jos te vor ajuta sa profiti de toate atuurile „aurului lichid” si sa obtii mancaruri cu gust delicios, conformDegeaba stii sa gatesti ca la carte cu ulei de masline daca nu il depozitezi corect si ii pierzi astfel proprietatile. Uleiul de masline se tine intr-un mediu uscat, ferit de lumina directa a soarelui. Un dulap racoros din bucatarie sau din camara e cea mai buna optiune.Adevarul este ca de multe ori, grabite cum suntem sa terminam cumparaturile, nu mai citim eticheta produselor, orientandu-ne exclusiv dupa pret. Dar uleiul de masline ascunde secrete valoroase si pe ambalaj, nu numai in sticla, ce pot fi usor descifrate. Astfel, asigura-te ca optezi pentru un sortiment pur, extravirgin, provenit din surse de incredere. Potrivit DivaHair, cativa dintre cei mai respectati producatori de ulei de masline sunt din Italia, Spania, Grecia si statul California. La ce sa mai fii atenta? La culoare. Nu cadea insa in capcana de a refuza un produs de calitate pentru ca nu are o culoare verzuie. Uleiul de masline de culoare galbena e la fel de bun!Atunci cand uleiul de masline se incinge, nu numai ca isi pierde mare parte din valoarea nutritiva, dar poate degaja si un fum toxic pentru sanatatea ta. De aceea, nutritionistii te indeamna sa renunti la ideea de a praji carne sau cartofi in ulei de masline. Doar nu iti doresti ca un aliment atat de benefic sa se transforme intr-un dusman! Trebuie subliniat ca uleiul de masline are un punct de ardere (punct de fum) situat la circa 190°C, iar deasupra acestei valori de temperatura devine extrem de periculos pentru sanatatea ta.Cel mai bun sfat in materie de preparare a mancarurilor cu ulei de masline? Foloseste-l in salate ca sa isi pastreze neatinse toate calitatile. Bonus, alaturi de lamaie si verdeturi sta la baza unui dressing gustos, care te va face sa te indragostesti din nou de salatele tale. Cum mai poti folosi uleiul de masline? In ritualul tau de beauty! Aplica-l pe fata in tratamente homemade sau in masti naturale si bucura-te de super proprietatile sale hidratante. Poti de asemenea sa il folosesti si contra urmelor de apa sau a zgarieturilor de pe articolele din otel inoxidabil. Acum, ca stii cum sa gatesti sanatos cu ulei de masline, nu mai ramane decat sa te bucuri linistita de beneficiile sale. Tine cont de sfaturile nutritionistilor si umple-ti masa cu feluri de mancare sanatoase, gustoase, in care uleiul de masline se remarca la adevarata sa valoare.