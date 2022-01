Cum sa grabesti vindecarea aftelor bucale

Aftele bucale sunt mici ulcerații, care se formează doar la nivelul țesuturilor moi din cavitatea orală și provoacă discomfort în timp ce mâncăm sau vorbim. Acestea sunt de cele mai multe ori superficiale și trec de la sine, însă există și cazuri mai acute, când vindecarea lor poate dura până la 6 săptămâni. În general femeile sunt afectate mai des de aftele bucale, spre deosebire de bărbați. Aceste mici urcerații își fac apariția între vârstele de 10 și 40 de ani.Iată ce trebuie făcut pentru a grăbi vindecarea aftelor bucale și cât de importantă este igiena dentară pentru a preveni apariția lor.Aftele bucale, denumite și ulcerații aftoase sau stomatită aftoasă sunt de mai multe forme: rotunde sau ovale, de culoare albă sau galbenă în centrul leziunii și contur roșu. Acestea sunt localizate sub limbă, pe interiorul obrajilor sau al buzelor, dar și la baza gingiilor. Simptomele, asa cum ne, pot apărea chiar înainte să fie identificată leziunea, prin furnicături sau senzație de arsură.Sunt cunoscute 3 categorii de afte bucale: minore, majore sau cele herpetiforme. Aftele bucale minore au dimensiunea până la un centimetru, sub formă ovală, contur roșu și au ca perioadă de vindecare cel mult două săptămâni. De dimensiuni mai mari și mai adânci sunt aftele bucale majore, care capătă o formă rotundă și contur bine definit. Acest tip de aftă bucată este mult mai dureroasă, cu perioadă de vindecare de aproximativ o lună și spre deosebire de aftele bucale minore, cele majore pot lăsa cicatrici. Herpetiforma este un tip rar de aftă bucală, care apare de obicei la persoanele mai în vârstă și se formează ca grup de ulcerații mici, formând o singură ulcerație mare. Conturul acestora este neregulat și perioada de vindecare este între 7 și 15 zile, fără a lăsa cicatrici.Există multe motive pentru apariția aftelor bucale. Potrivit, protezele dentare neconforme, dinții ascuțiți, alimentele fierbinți, cât și deficitul de vitamine sunt câteva din cauzele formării acestor răni la nivelul cavității bucale. De asemenea, produsele din tutun, modificările hormonale, cât și stresul din timpul unei sarcini pot conduce la instalarea acestor ulcerații.În momentul instalării unui discomfort acut, provocat de aftele bucale este important să ajungi cât mai rapid la un medic stomatolog. Deși aceste ulcerații nu reprezintă o urgență medicală, trebuie să ai în vedere următoarele situații: aftele bucale capătă dimensiuni foarte mari, apar tot mai des, timpul de vindecare este prea mare, durerea mult prea puternică, dificultăți la consumul de alimente, cât și apariția febrei.Printre opțiunile clasice de numără apa de gură, care ajută la reducerea durerii, cât și a inflamației, prin conținutul de clorhexidină, substanță antiseptică. Pentru aplicări locale există soluții speciale, precum glicerina boraxată, cât și antibiotic, însă totul doar la indicațiile medicului stomatolog.Există însă și opțiuni de tratament naturist, prin galgară cu ceai din diverse plante: busuioc, cimbrișor, coada șoricelului, levănțică, mușețelul, nalba, pătlagina și salvia. Această metodă de tratament poate fi aplicată de mai multe ori pe zi, prin conbinația chiar și a mai multor plante enumerate, preferabil după masă.Un stil de viață sănătos poate preveni apariției ulcerațiilor aftoase. O igienă orală riguloasă, prin periajul regulat al dinților, cât și utilizarea aței dentare o dată pe zi sunt obiceiuri sănătoase care te vor ajuta să elimini resturile alimentare și să protejezi cavitatea orală de aftele bucale.Evitarea alimentelor, care îți pot irita mucoasa bucală, reprezintă un alt factor important pentru a preveni rănile bucale. Aceste alimente sunt: nucile, chipsurile, covrigeii crocanți, anumite condimente, alimentele foarte sărate sau fructele cu aciditate mare.Vizitează cât mai des cabinetul medicului stomatolog și la fiecare 6 luni apelează la un detartraj dentar și un periaj dentar profesional.Dacă stresul poate favoriza apariția aftelor bucale, încearcă să te relaxezi mai mult și să îți petreci timpul liber alături de cei dragi.Aftele bucale nu sunt contagioase, iar în general acestea se vindecă de la sine. Însă este important să apelăm la un consult stomatologic, atunci când disconfortul este mult prea mare. Printr-o igienă orală corectă și o alimentație cât mai echilibrată, putem preveni apariția acestor leziuni bucale și astfel putem zâmbi în fiecare zi.Sursă poză: Pexels

Articole recomandate

Cum sa revii la un stil de viata echilibrat dupa sarbatorile de iarna Dupa sarbatorile de sfarsit de an, corpul nostru are nevoie sa-si revina dupa excesele alimentare si sa-si recapete vitalitatea. Kilograme in plus, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, balonare, dureri de cap. Sunt doar cateva exemple de simptome care te pot determina sa-ti revizuiesti dieta

Ce simptome are Deltacron, cea mai recenta varianta a coronavirusului La doua luni dupa aparitia variantei Omicron, specialistii din Cipru au venit cu o noua veste proasta! Au depistat inca o tulpina noua a coronavirusului, care ar prezenta caracteristici de la ambele variante Omicron si Delta, aceasta fiind denumita de experit Deltacron. Potrivit profesorului

A aparut Deltacron, o noua varianta a coronavirusului. Tulpina a fost descoperita in Cipru A aparut o noua varianta a coronavirusului. Aceasta a fost denumita Deltacron si este o combinatie intre tulpinile Delta si Omicron. Noua tulpina a fost descoperita in Cirpu, de catre Leondios Kostrikis, profesor de ştiinţe biologice la Universitatea din Cipru. Pana acum au fost

Trei simptome ale variantei Omicron care nu apar la o raceala obisnuita. Semnele care arata ca ai Covid Varianta Omicron s-a raspandit in toata lumea dupa ce a aparut in Africa de Sud. Statele din intreaga lume au impus deja noi restrictii din cauza acestei variante foarte contagioase, care acum este noua amenintare in lume. Autoritatile din Romania se pregatesc deja de valul 5 al pandemiei si au