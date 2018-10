Cum sa iti mentii sanatos sistemul digestiv. Iata ce trebuie sa faci ca sa ai nu ai probleme cu stomacul

Sanatatea sistemului digestiv este foarte importanta pentru functionarea normala a intregului organism. Modul in care intestinele afecteaza diferite aspecte ale sanatatii, inclusiv sistemul imunitar si echilibrarea hormonilor, este important sa il mentinem intr-o starea buna de sanatate.Iata ce trebuie sa faci pentru a avea un stomac sanatos si sa te feresti de afectiuni care ti-ar putea crea mari probleme:Fibrele sunt foarte importante pentru sanatatea sistemului digestiv. Ele reprezinta o componenta importanta in pastrarea alimentelor digerate care se misca prin corpul nostru. Din acest motiv trebuie sa ne asiguram ca mancan suficiente alimente fibroase pentru a asigura o miscare sanatoasa a alimentelor in organism pentru ca acesta sa nu retina prea mult timp toxinele.Probioticele sunt benefice pentru functionarea normala a intestinelor pentru ca ele contin tulpini puternice de bacterii care pot ajuta la echilibrarea si restabilirea bacteriilor bune.Nu trebuie să consumi neapărat produse animale pentru a obține fixarea probiotică; există o mulțime de opțiuni probiotice vegane.Stresul afecteaza sanatatea noastram mai ales la nivel mental. Foarte multe persoane ajung sa aiba probleme digestive si se pot confrunta cu un stomac deranjat din cauza stresului si a anxietatii, atunci cand principalul hormon de stres, cortizolul, este eliberat. Acesta poate provoca ca raspuns la stres inflamatia intestinelor.Atunci cand luam antibiotice, ele distrug si bacteriile bune din organism. In momentul in care luam antibiotice coloniile de bacterii bune sunt epuizate si perturba ecosistemul din intestin. Dupa un astfel de tratament, organismul are nevoie de ceva timp pentru a-si reveni, iar bacteriile bune sa isi refaca productia.