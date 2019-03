Cum sa ne protejam sistemul imunitar de pericolele iernii

Iarna este perioada anului în care în mod tradițional ne bucurăm de zăpadă, de sărbători și de mâncăruri tradiționale. Totodată, este și perioada în care sistemul nostru imunitar este cel mai slăbit din cauza lipsei soarelui, a legumelor și a fructelor proaspete, acum fiind în plină dezvoltare tulpinile noi de virusuri pentru care corpul nostru încă nu a dezvoltat rezistență.Spre norocul nostru, indiferent de știrile alarmiste care pot pătrunde în casa noastră, ne aflăm în prezent într-una dintre cele mai prospere perioade din istoria umanității. Vă vine greu să credeți? Este suficient să ne gândim cât de simplu este în ziua de azi să facem rost de legume și fructe proaspete, indiferent de anotimp. Cât de accesibile au devenit destinațiile calde chiar și pe perioada iernii. Sau cât de mult a progresat medicina. Bani să avem!Grija pentru familia noastră se manifestă și prin atenția pe care o acordăm propriei sănătăți. Iar cea mai bună metodă pentru a face asta este să-i acordăm atenția cuvenită sistemului nostru imunitar. Acesta luptă permanent împotriva pericolelor externe și avem nevoie de el 100% funcțional.De aceea, este important ca iarna să ne îmbrăcăm bine. Altfel, organismul nostru va coborî garda și ne putem trezi cu o răceală de toată frumusețea. Același lucru se poate întâmpla și dacă ne hrănim necorespunzător. Indiferent ce v-ar spune anumite persoane „specialiste” în răceală, pentru a contracta o răceală sau o gripă nu este suficient doar să stați în frig. Nu, răceala nu este provocată direct de faptul că simțim că e rece în jur. Este nevoie să și contractăm virusul de la o altă persoană. Chiar dacă sistemul nostru imunitar poate opri majoritatea atacurilor, pentru a face acest lucru, este esențial să ne îmbrăcăm bine, să mâncăm sănătos și, în general, să ducem un stil de viață echilibrat.Dacă totuși răceala sau gripa reușesc să pună stăpânire pe organismul nostru, nu are rost să intrăm în panică. Dar nici să credem că putem să fim supraoameni și să ne punem pe picioare până a doua zi. Atunci când simptomele răcelii sau ale gripei sunt vizibile și deranjante, înseamnă că am depășit un anumit prag după care singurul mod în care ne mai putem însănătoși relativ repede este prin multă odihnă, consumând multe lichide, proteine, vitamine și stând la căldură. Atenție, avem nevoie și de aer curat, așa că nu uitați să aerisiți încăperea în care stați.Fructele și legumele cu cele mai multe vitamine pentru a vă întări sistemul imunitar, fie că suntem sănătoși, fie că vrem să ne repunem cât mai rapid pe picioare sunt numeroase, însă există câteva care excelează. Acestea sunt afinele, datorită conținutului crescut de antioxidanți, spanacul, un adevărat tezaur de vitamine, usturoiul, care apare în tot mai multe studii ca având o eficiență incredibilă în prevenirea răcelilor, semințele de dovleac și migdalele, extrem de bogate în vitamina E, precum și portocalele sau kiwi, bogate în vitamina C. Oamenii de știință încă nu au stabilit cu precizie cum și de ce ajută atât de mult vitamina C în cazul răcelilor, însă efectele sale benefice sunt imposibil de negat.După cum spuneam la început, în ziua de azi este incredibil de simplu să facem rost chiar și iarna de fructe și legume proaspete, așa că nu avem nicio scuză față de familia noastră pentru a ne neglija sănătatea. Mai ales că nici banii nu mai sunt o problemă insurmontabilă având în vedere toate promoțiile și prețurile reduse din super și hipermarketuri.Desigur, nu este foarte indicat să cutreierăm magazinele prin frig căutând cele mai bune prețuri, însă pentru asta ne poate sări în ajutor navigarea online cu ale sale surse nelimitate de informare. Înainte să plecăm la cumpărături, putem foarte simplu să verificăm cataloagele online, de exemplu,sausunt disponibile 24 de ore din 24 pentru verificarea reducerilor din magazine. Acestea nu sunt singurele pe care puteți găsi pe Kimbino, întregul site fiind dedicat cataloagelor online, așa că nu ezitați să aruncați un ochi asupra ofertelor speciale pentru îmbrăcăminte sau încălțăminte groasă.În concluzie, paza bună trece primejdia rea, mai ales iarna. Iar cea mai bună pază este să nu lăsați nicio portiță deschisă bolilor și toate portițele lăsate deschise economiilor și dietei sănătoase!