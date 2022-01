Cum sa revii la un stil de viata echilibrat dupa sarbatorile de iarna

Dupa sarbatorile de sfarsit de an, corpul nostru are nevoie sa-si revina dupa excesele alimentare si sa-si recapete vitalitatea. Kilograme in plus, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, balonare, dureri de cap. Sunt doar cateva exemple de simptome care te pot determina sa-ti revizuiesti dieta de viata. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa revii la un stil de viata mai echilibrat dupa sarbatori.E de la sine inteles: dupa abuzul de la sfarsitul anului, este timpul sa fii putin mai rezonabil. Asadar, este momentul sa revii la o dieta echilibrata si sa mananci mai usor cateva zile, pana cand incepi sa te simti mai bine.- Nu sari niciodata peste mese, ci adapteaza-le. Un lucru care te poate ajuta in acest sens este sa iti planifici de la inceputul saptamanii un program de mese, sa iti notezi cateva idei de mic dejun , pranz si cina. Astfel, vei fi mai putin stresata cu organizarea meselor.- Nu uita sa eviti alcoolul, alimentele prea calorice, prea grase sau prea dulci. Evita sucurile si alte dulciuri, dar si mezelurile, branzeturile si grasimile adaugate (unt, ulei etc.).- Redu consumul de carne si opteaza pentru cantitati rezonabile de peste mai putin gras, precum cod, limba de mare, mai usor digerabile.- De asemenea, incearca sa reduci consumul de amidonoase, cel putin cateva zile. Acest lucru va permite sistemului digestiv sa fie mai putin solicitat si sa se simta mai usor.- Fructele si legumele au lipsit cu siguranta din farfurii in perioada sarbatorilor. Este important ca ele sa-ti redevina aliati in cateva zile de „detoxifiere” post sarbatori (si nu doar acum!). Intr-adevar, usoare si sarace in calorii, fructele si legumele au avantajul de a fi mai usor de digerat, asadar, nu exista riscul de a supraincarca sistemul digestiv (daca nu sunt gatite cu grasimi). Sunt bogate in fibre care ajuta la digestie si lupta impotriva constipatiei care poate aparea din sezonul sarbatorilor. In cele din urma, sunt bogate in apa, ceea ce ajuta la rehidratarea organismului dupa abuzul de alcool.Nu este suficient doar sa revii la o alimentatie mai sanatoasa. Hidratarea ramane si ea la fel de importanta. Pentru o mica detoxifiere, nu uita sa adaugi cateva picaturi de zeama de lamaie, proaspat stoarsa, in paharul tau cu apa. Pe langa aromatizarea bauturii, lamaia este antioxidanta si plina de vitamine.Pentru a te simti bine dupa excesele facute de sarbatori, ce poate fi mai indicat si sanatos decat sa faci putin sport? Nu este nevoie sa urci pe varfurile din Himalaya, este destul sa faci exercitii fizice, chiar si acasa, pentru a reveni si a te mentine in forma. O jumatate de ora de jogging usor poate fi suficienta. Sportul iti permite sa transpiri, eliminand astfel toxinele rele, dar si sa-ti reactivezi muschii.Dupa sarbatori, oboseala ne poate coplesi, fie ca este din cauza noptilor scurtate de mese lungi sau din cauza alimentatiei excesiv de bogate, motiv pentru care organismul nostru consuma si mai multa energie pentru a realiza o buna digestie. In acest caz, revenirea la un somn adecvat este la fel de esentiala ca si dieta, pentru a reveni la o forma buna obisnuita. Stabileste-ti o rutina de seara relaxanta, inainte de a te culca, pentru ca somnul tau sa fie odihnitor. Daca este posibil, poti trage chiar un pui de somn la pranz. Asadar, profita de orice moment pentru a te odihni si pentru a recupera orele de somn pierdute in timpul sarbatorilor.Sursa foto: Shutterstock