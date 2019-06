Cum sa slabesti mergand

Mersul este un exercitiu excelent pe care il pot face oriunde si oricand. Pe langa miscare mai nevoie si de o dieta sanatoasa pentru ca altfel toate eforturile vor fi in van. Iata cele mai eficacemodalitati prin care sa scapi de surplusul de kilograme prin mers.Cand mergi, fa pauze scurte si executa 15 flotari, 40 genuflexiuni si 40 de sarituri. Adaugarea acestor exercitii de intensitate mare rutinei tale de mers ajuta la arderea mai multor calorii si saintri mai repede in forma. Poate ti se pare ca asta inseamna un intreg antrenament, insa nu este inclusa si alergarea care inseamna o ardere mai mare de calorii cu mai putin efort.Viteza cu care te plimbi este extrem de importanta pentru pierderea surplusului de greutate. Desi distanta parcursa te poate ajuta sa intri in forma mai rapid, viteza de deplasare este esentiala.Pentru a arde mai multe calorii mergi repede. Mergi cel putin 45 de minte, 5-6 zile (sau chiar zilnic daca este nevoie) si vei vedea rezultatele dorite.Daca vrei sa-ti relaxezi mintea si corpul si, in acelasi timp, sa intri in forma, fa plimbari lungi de doua ori pe zi. Mersul te ajuta sa arzi calorii, sa te simti mai bine si sa gandesti mai clar. In plus,mersul este folositor impotriva stresului si, in plus, iti imbunatateste starea de spirit. Fie ca te plimbi prin parc sau in cartier iti vei sculpta corpul si, totodata, imbunatati sanatatea inimii.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.