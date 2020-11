Cum sa te bucuri la maximum de ultimele zile de toamna

Profita de ultimele zile de toamna ramase si nu te grabi sa scoti din boxe hainele de iarna, cizmele si ghetele blanite, fularele si caciulile, adica tot arsenalul de care vei avea nevoie odata cu venirea gerului. Toamna are un farmec aparte, nu degeaba a devenit sursa de inspiratie pentru poeti si muzicieni, si ar fi pacat sa nu te bucuri asa cum se cuvine de acest anotimp. Nu te crampona de lipsa luminii sau de durata mult mai scurta a zilelor, de starile de oboseala care pot aparea si care pot fi contracarate cu suplimente de vitamine si minerale. Respecta directivele in vigoare ale autoritatilor, normele de igiena si de distantare sociala, insa nu le interioriza ca pe un impediment in a desfasura activitati, pentru a te bucura uneori de soare si de timpul frumos, mai ales ca ne bucuram de ultimele zile de toamna.Nu doar ca te vei deconecta de la grijile zilnice, insa, plimbandu-te intr-un parc, vei sta departe de ecranele digitale si vei respira aer curat, in natura. Aceste „pauze” de frumos se pot transforma si in ocazii excelente pentru a te intalni cu prietenele. Imagineaza-ti cum stati voi pe un ponton, cu o cafea si o gogoasa cumparata de la unsi faceti previziuni despre ceea ce se va intampla in cel de-a doilea sezon din „Emily in Paris”. Nu-i asa ca e un scenariu tentant?Daca sunteti firi active, puteti face miscare impreuna in parc, cum ar fi sa alergati cateva ture, dupa un antrenament colectiv de exercitii usoare, de inviorare sau stretching. Nu uita de importanta echipamentului adecvat, inclusiv incaltaminte confortabila si, neaparat, indiferent de momentul zilei, nu omite aplicarea unei creme pentru pete , pentru a evita hiperpigmentarea tenului din cauza soarelui. De asemenea, ia-ti mereu la tine cateva masti de protectie de rezerva pentru ca in cazul in care o pierzi pe cea pe care o folosesti sau o scapi pe jos, sa nu ramai fara acest accesoriu necesar. Nu uita si de dezinfectante, servetele umede si crema hidratanta pentru maini, in cazul in care pielea mainilor devine exfolianta.Fie ca locuiesti in Cluj-Napoca, Iasi, Bucuresti sau Timisoara, in apropierea acestor metropole, la 20-30 de kilometri distanta, exista localitati care intruchipeaza adevarate paradisuri „verzi”, colturi de natura care asteapta sa fie descoperite. De exemplu, aproape de Bucuresti, poti sa te indrepti catre Cernica sau Mogosoaia, unde ai lac si hectare intregi de spatiu verde. Chiar daca parcul de aventura de la Cernica e inchis, iar palatul de la Mogosoaia si-a inchis si el usile pentru vizitatori, te poti plimba, poti organiza un picnic cu o prietena sau o sedinta foto in aer liber intr-un cadru feeric, atat cat mai este posibil, inainte de venirea iernii.Daca vrei sa te conectezi intr-un mod aparte cu divinitatea, mai ales in acest context delicat, ai posibilitatea de a vizita manastirile din apropierea marilor orase. Multe dintre acestea sunt deschise pelerinilor chiar si pentru cazare, daca vrei sa ramai un weekend intreg acolo. Normele sunt respectate strict si, astfel, vei avea posibilitatea sa vezi modul in care traieste o comunitate, departe de tumultul orasului.Sursa foto: unsplash.com