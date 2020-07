Cum sa te protejezi de canicula

In aceste zile, Romania se confrunta cu temperaturi caniculare . Caldura excesiva genereaza disconfort, insa temperaturile foarte ridicate pot crea probleme grave, ba pot duce chiar si la pierderea de vieti omenesti. Printre efectele nedorite se numara deshidratatea, care poate cauza sete,

Crampele musculare cauzate de caldura sunt dureroase. Muschii pot contracta in mod involuntar. Crampele cauzate de caldura pot aparea in timp ce faci sport sau muncesti intr-un mediu fierbinte timp indelungat. Astfel de crampe musculare implica muschii care sunt folositi in timpul muncii grele ca