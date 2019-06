Cum sa-ti vopsesti parul singura

Intai de toate, asigura-te ca ai tot ce-ti trebuie: vopsea la nuanta care trebuie (nu uita sa te asiguri ca numerele de pe cutie si cele de pe tubul din interior corespund!), un castronas pe care-l vei folosi numai pentru vopsea, o pensula pentru vopsit (se gasesc in comert si sunt ieftine, iar daca n-ai, te poti descurca si cu o periuta de dinti veche), un prosop uzat care de acum incolo va fi “prosopul pentru vopsit”, manusi de menaj (majoritatea vopselelor au manusi in cutie, dar sunt marci care n-au – ai grija sa verifici), un pieptene, clestisori de par.Daca vrei sa-ti vopsesti si sprancenele acum e momentul, insa pune mai intai doar jumatate din decolorant, amesteca-l cu vopseaua, apoi aplica amestecul cu grija pe sprancene cu un betisor pentru urechi. Ai grija sa nu dai pe langa firele din sprancene. Dupa 10-15 minute, indeparteaza vopseaua cu un disc demachiant umed.Pune pe umeri prosopul “de sacrificiu” si incearca sa-l prinzi cu un clestisor de par cat mai strans pe langa gat si cat mai aproape de linia parului de la ceafa, pentru a proteja pe cat posibil pielea de inevitabilii stropi de vopsea. Ai grija sa porti o bluza inchisa in fata, ca sa nu o patezi cand o scoti de pe tine ca sa-ti speli vopseaua din par. Da, e recomandabil sa scoti bluza cand te speli pe cap, pentru ca sigur o vei stropi de vopsea.La fel si urechile. Astfel, daca depasesti cu pensula linia parului (si o vei depasi), vopseaua nu va intra in piele si va fi mult mai usor de indepartat cu un disc demachiant. Ai grija sa nu dai cu crema si pe par, pentru ca nu va mai prinde vopseaua.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.