Cum sa tii herpesul sub control cu remedii naturale

Cercetatorii au descoperit ca unele alimente contribuie la activarea virusului herpetic, in timp ce altele il ihiba. Iata care sunt acelea, potrivit specialistilor Positivemed.com.Alimentele care contin arginina par a “hrani” virusul herpetic. Insa cele care contin lizina, pot bloca actiunea argininei. Astfel, pastrand un echilibru intre alimentele cu arginina si cele cu lizina, te poate ajuta sa tii sub control herpesul.Bogat in antioxidanti, usturoiul are un rol important in sistemul imunitar. De asemenea, usturoiul are proprietati antivirale, ceea ce-l face un aliat de nadejde in lupta impotriva virusului herpetic.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.