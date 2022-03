Cum scapi de astenia de primavara? Sfaturile lui Carmen Bruma

Ea recomanda in primul rand o alimentatie sanatoasa si echilibrata, dar si miscare. Iata ce alimente spune ca este indicat sa consumam la inceput de primavara.”1. Mâncați zilnic 2 salate din frunze și legume proaspete de sezon: salată, leurdă, spanac, ridichi, roșii, ardei etc. Conțin vitamine și minerale de care organismul nostru are nevoie în această perioadă.2. Faceți sport sau plimbați-vă cât mai mult în aer liber! Pe lângă efortul depus, organismul își va asigura aportul de vitamina D prin expunerea la soare. De asemenea, plimbările în aer liber stimulează metabolismul și secreția de endorfine, acele substanțe chimice produse de creier care ne îmbunătățesc starea psihică.3. Consumați lactate! Primăvara este anotimpul în care laptele de vacă, oaie sau capra are cea mai bună calitate și de aceea e recomandat să consumăm în această perioadă iaurt, urda, caș, kefir, sana, lapte bătut. Fermenții vii din iaurt favorizează sănătatea intestinală cu efecte importante asupra întregului organism. Eu am renunțat de mai multă vreme la variantele total degresate și aleg produse cu până la 3-4% grăsime. De asemenea prefer lactatele din lapte de capră pentru că au o cantitate mai mică de lactoză, se digera mai ușor și conțin o cantitate de calciu mai mare decât cele din lapte de vacă.4. Includeți în meniu sardine, pește gras, nuci! Conțin acizi grași esențiali care diminuează procesele inflamatorii, fluidifică sângele și contribuie la funcționarea optimă a sistemului nervos.5. Nu excludeți carbohidrații lenți adică produsele făinoase, cerealele, pâinea, fasolea boabe, mazărea, lintea! Glucidele conținute de acestia se absorb treptat în sânge și mențin glicemia la un nivel constant mai multe ore. Asta înseamnă că nu vom simți senzația de foame atât de des ca atunci când mâncăm zahăr.6. Consumați alimente bogate în magneziu, zinc, fier, minerale importante pentru funcționarea optimă a organismului. Zinc și fier găsim în produsele de origine animală; carne, pește, ouă, lapte, iar magneziu in semințe, avocado, ciocolată neagră. Nu vă bazați totuși doar pe ciocolata neagră pentru doza de magneziu!”, a scris Carmen Brumă pe blogul său