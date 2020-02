Cum te ajuta apa sa reduci stresul

Toate acestea au un tratament la indemana oricui. Imagineaza-ti urmatoarea reteta prescrisa de medic: “Ia doua valuri, fa o plimbare pe plaja sau pe malul unui rau”. Cum te simti in preajmaunei ape? Ti se mai limpezeste mintea? Specialistii in stiinte neuro-cognitive spun ca timpul petrecut in preajma unei ape este benefic linistirii psihicului uman. Apa are efectul de a calma, dea linisti, de a amplifica senzatia de liniste si pace si de a vindeca.Mediul acvatic linisteste creierul. Oare de ce? Specialistii in neurostiinta spun ca creierul are nevoie de modele pentru a le inregistra si a le gasi un sens. In jurul unei ape, lucrurile suntprevizibile, sunt linistite, spre deosebire de o strada foarte aglomerata si galagioasa. De aceea se relaxeaza creierul, pentru ca are un altfel de model. Atunci cand apar un val sau o pasare, deexemplu, creierul interpreteaza ceea ce vede ca pe o surpriza placuta si atunci secreta dopamine. Nu trebuie neaparat sa te duci la mare pentru a te bucura de beneficiile apei.Cum te simti dupa o zi grea de munca si te bagi in cada plina cu apa? Indiferent ca adaugi saruri sau uleiuri esentiale, apa are rolul de a te linisti. Proprietatile terapeutice ale scufundarii in apasunt cunoscute din vremuri stravechi si erau practicate de civilizatiile egiptene, indiene si romane. Studiile stiintifice recente demonstreaza ceea ce anticii stiau de mult. Scufundarea inapa reuce stresul, echilibreaza fluxul dintre sistemul nervos simpatic si parasimaptic, reduce nivelul de cortizol din organism si anxietatea.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.