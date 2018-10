Daca iti speli lenjeria intima in acest mod, risti sa te imbolnavesti grav. Multe femei fac aceasta greseala uriasa

Specialistii avertizează ca spalarea lenjeriei de corp la chiuveta și lăsarea acesteia să se usuce in baie, crește șansele de a dezvolta o infecție vaginală sau candida. De ce? Din cauza umiditatii excesive din baie.Infectiile vaginale apar frecvent la femeile care nu isi usca in mod corect lenjeria intima. De asemenea, specialistii spun ca este foarte important pentru santatea si tipul de tesatura al lenjeriei de corp. Aceasta nu trebuie sa fie din materiale sintetice, ci din bumbbac.Candidoza este o infectie ale carei simptome sunt foarte suparatoare si se manifesta prin mancarime, senzatie de arsura si un puternic miros urat in zona vaginala.Recomandarea pentru a evita dezvoltarea acestui tip de infecție este de a usca lenjerie la soare sau în cazul în care o uscam in interior, incaperea trebuie sa fie dotata cu ventilație adecvată, astfel încât umezeala să nu ramana in tesatura.Poti, de asemenea, sa usuci lenjeria de corp în ciclul de uscare al mașinii de spălat, cu un ventilator direct sau cu fierul de calcat. Indiferent de metoda pe care o alegi, este important sa nu iti expui hainel la un nivel ridicat de umiditate.