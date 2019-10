Daca observi aceste linii pe carnea de pui, nu o consuma. Afla motivul

Potrivit „Compassion in World Farming”, carnea de pui cruda care prezinta linii albe pe ea nu este buna pentru consum deoarece arata ca pasarile nu au fost crescute in conditii naturale. Adica acei pui sunt modificati genetic ca sa creasca mai repede pentru a fi pusi cat mai repede la vanzare. In urma acestei modificari genetice, aceste pasari au probleme cu dezvoltarea muschiilor, iar principala urmare este aparitia acestor linii albe pe piept.Conform unui alt studiu citat de „Poultry Hub”, un alt semn ce poate arata ca pasarea nu a fost crescuta in conditii proprii este carnea prea tare, iar calitatea ei nutritionala este una scazuta.Un studiu publicat în „Italian Journal of Animal Science” a socs la iveală faptul că din 285 de pui testați, 96% prezentau dungile albe menționate. Dungile albe indica si faptul ca acei pui contin un procent foarte mare de grasime si foarte putine proteine. Puii care au carne cu linii albe dețin cu 224% mai multă grăsime decât cei crescuți in mod natural. De asemenea, trebuie mentionat faptul ca grasminea carnii trebuie sa fie pe margine, si nu in centrul carnii.