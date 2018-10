De cate ori trebuie sa te ridici de la birou in timpul programului. Cifra te va uimi cu siguranta

Acest obicei nu este deloc sanatos! La birou petrecem in medie 6 ore de stat pe scaun, apoi cautam din nou mijloace de a ne odihni cand mergem spre casa.Sedentarismul este una dintre problemele majore ale secolului 21. Stam in sezut in masina spre serviciu, apoi la munca, in fata calculatorului, iar cand plecam cautam iar confortul unui scaun, fie ca e cel al propriului autoturism sau un loc in metrou ori in autobuz. Ne e foarte confortabil sa stam jos si nu in picioare. Si foarte rar ne punem intrebarea cat de sanatos este sa stam atat de mult jos.Sederea indelungata a fost asociata cu supraponderabilitatea, diabetul de tip 2, cu unele forme de cancer si cu moartea prematura. De asemenea, sederea prelungita incetineste metabilismul, ceea ce afecteaza capacitatea organismului de a regla glicemia, tensiunea arteriala si colesterolul. Nicio veste buna pana aici!Efectele negative cotinua, astfel ca multe persoane ajung sa se planga de dureri de spate atunci cand stau intreaga zi la birou.Medicii osteopati au stabilit ca este nevoie sa te ridici de pe scaun si sa iti schimbi pozitia corpului de nu mai putin de 40 de ori in timpul programului de lucru. Pare dificil, insa nu imposibil. Ridica-te atunci cand vorbesti la telefon si fa pasi inainte si inapoi. Consuma suficienta apa si ceai asa incat sa fii nevoita sa te ridici pentru a merge la toaleta. Dupa masa de pranz iesi putin la aer si inconjoara o data cladirea biroului.Asadar, de 40 de ori pe zi e nevoie sa te ridici pentru a preintampina probleme grave!