De ce apar alunitele rosii si cand trebuie sa te ingrijoreze

De obicei, aceste alunite au culoare de rosu aprins si diametrul lor nu trebuie sa depaseasca unu sau doi milimetri. Apar de obicei pe piept, gat, spate, membre si foarte rar pe fata.- semne ale varstei- expunere prelungita la soare- alterari ale functiei hepatice- pot aparea adesea in timpul sarcinii- toxine in exces prezente in organism- alimentatie nerecorespunzatoare- ereditare- dezechilibre hormonale- vase de sange sparteDr. Salomon Jakubowicz, medic de cercetare în endocrinologie, recomandă, in cazul aparitiei alunitelor rosii pe piele, un test de rezistenta la insulina, deoarece unele persoane care tin diete severe pot prezenta probleme cu testosteronul scazut sau femeile pot avea hipertiroidism.Dermatologii recomanda sa analizam cu atentie alunitele rosii care apar pe piele si sa fim atenti la orice modificare a acestura in ceea ce priveste textura lor, culoarea, dimensiunea sau daca incep sa devina dureroase. Un motiv de ingrijorare ar fi in momentul in care pe piele apar brusc mai multe puncte rosii si sunt asimetrice. In acest caz, ele pot fi un indicator al unei probleme de sanatate.