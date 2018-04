De ce apar mancarimile vaginale. Ce boli pot ascunde

Ele pot ascunde boli care netratate la timp pot duce la complicatii si chiar infertilitate.Una dintre afectiunile care pot provoca mancarimi vaginale este vaginita. Aceasta apare in urma unui dezechilibru al florei vaginale, prin inmultirea bacteriilor nesanatoase.Pe langa mancarimi, vaginita este insotita de schimbarea culorii si consistentei secretiei vaginale. De asemenea, poate aparea si un miros neplacut al secretiei.Mare atentie si la produsele intime pe care le folosesti. Anumite produse pot contine parfum si alte substante care produc iritatii si alergii ale zonei intime. In cazul pielii sensibile este recomandata utilizarea unor produse hipoalergenice.Medicii dermatologi spun că până și hârtia igienică cu arome sau culori poate duce la apariția dermatitei de contact.De asemenea, eczemele și psoriasisul,pot provoca roșeață,erupții cutanate și mâncărime în zona genitală.Cel mai adesea, mancarimile apar in urma unui contact sexual neprotejat. In urma acestui se pot transmite boli precumchlamydia,herpes,trihomoniaza,și gonoree. Aceste afectiuni produc mancarime si usturime in zona intima. De asemenea, secretia devine urat mirositoare, iar actul sexual dureros.Nivelul de hormoni se modifică sau fluctuează în timpul menstruației,sarcinii ori la menopauză. Din această cauză este posibil să apară mâncărimile vaginale. Pentru a evita apariția acestora în timpul menstruației,utilizează produse din bumbac organic,pentru că nu irită pielea.