De ce ar fi bine sa te apuci de yoga chiar de azi

Dacă ai stat azi în una din posturile de yoga, cum ar fi cea a câinelui aplecat în față, probabil te simți mai relaxat. Indiferent de nivelul tău de expertiză în yoga, dacă practici în mod regulat, te poți simți mai bine din cap până în picioare. Yoga oferă beneficii pentru sănătatea fizică și mentală pentru oameni de toate vârstele. Unde mai pui că, dacă treci printr-o boală, te recuperezi după o intervenție chirurgicală sau trăiești cu o afecțiune cronică, yoga poate deveni o parte integrantă a tratamentului tău și poate grăbi vindecarea.Acum e mai simplu decât crezi să te apuci de o clasă de yoga la unul din cluburile World Class apropiate de tine. Yoga pentru începători, sau clase pentru avansați, tu decizi, important e să te bucuri pe deplin de unicitatea acestui antrenament, în cele mai bune condiții.Știai că primele învățături yogine au fost transmise de înțeleptul Patanjali în scriera lui Yoga Sutras în anul 400? Află-i toate beneficiile pentru sănătate la clasele de Yoga World Class susținute pentru orice nivel de pregătire și vei înțelege de ce o practică antică a rămas atât de actuală și în vremurile noastre!Ca să te familiarizezi și mai mult cu rutinele yoga, hai să vedem împreună câteva din avantajele sale.Mișcările lente și respirația profundă cresc fluxul de sânge și încălzesc mușchii, în timp ce menținerea unei poziții poate crește puterea.Încearcă: Poziția copaculuiEchilibrați-vă pe un picior, în timp ce țineți celălalt picior de gambă sau deasupra genunchiului într-un unghi drept. Încercați să vă concentrați pe un obiect din fața dumneavoastră, în timp ce vă echilibrați timp de un minut.Yoga este la fel de bună ca orice rutină de stretching pentru ameliorarea durerii și îmbunătățirea mobilității la persoanele cu dureri de spate. Colegiul American al Medicilor recomandă yoga ca tratament primordial pentru durerile cronice de spate.Încercați: Postura pisică / vacăPuneți-vă în patru picioare, așezându-vă palmele sub umeri și genunchii sub șolduri. Mai întâi, inspiră, în timp ce lași stomacul să cadă în jos spre podea. Apoi, expiră, în timp ce îți tragi abdomenul spre coloana vertebrală, arcuindu-ți coloana vertebrală ca o pisică care se întinde.Practica regulată de yoga poate reduce nivelul de stres și inflamația la nivelul întregului corp, contribuind la o inimă mai sănătoasă. Câțiva dintre factorii care contribuie la bolile de inimă, inclusiv hipertensiunea arterială și excesul de greutate, pot fi eliminați și prin yoga.Încercați: Poziția câinelui aplecat în fațăCercetările arată că o rutină consecventă de yoga înainte de culcare vă poate ajuta să vă eliberați mintea și să vă pregătiți corpul pentru somn.Este posibil să simți o energie mentală și fizică crescute, o creștere a vigilenței și a entuziasmului și mai puține sentimente negative după ce ai intrat într-o rutină de practică yoga.Și nu în ultimul rând, yoga te ajută să gestionezi stresul. Potrivit National Institutes of Health, dovezile științifice arată că yoga ajută la managementul stresului, sănătatea mintală în general, mindfulness, alimentația sănătoasă, pierderea în greutate și conferă un somn de calitate.Încearcă: Poziția cadavruluiÎntindeți-vă cu membrele ușor întinse, departe de corp, cu palmele în sus. Încercați să vă limpeziți mintea în timp ce respiri profund. Puteți menține această poziție timp de 5 până la 15 minute.Cu siguranță ai toate motivele să te înscrii la clasele de Yoga! Vei descoperi o mulțime de exerciții de respirație, posturi și asane concepute pentru a crește nivelul de relaxare, pentru a combate stresul și pentru a obține echilibrul fizic și psihic, armonia între corp, minte și mediul înconjurător.Descoperă toate beneficiile pe care și le aduc clasele de Yoga și vino să te antrenezi alături de experții World Class în health & fitness. Acum e cel mai potrivit moment pentru o schimbare în viața ta și trecerea la un stil de viață sănătos și echilibrat! La World Class vei găsi instructorii specializați în Yoga de care ai nevoie, care vor ști să te motiveze și să te inspire, iar cu abonamentul tău de membru World Class ai acces nelimitat la toate clasele de Yoga sustinute de instructorii specializați!