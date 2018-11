De ce este foarte important sa urinezi dupa o relatie intima

Specialistii recomanda urinarea imediata dupa intretinerea unui act sexual pentru a te feri de boli precum virusul papiloma uman, herpesul genital, chlamidia si altele.In timpul actului sexual, microbii si bacteriile prezinte in zona intima se pot aduna in uretra, expunand partenerii la infectii ale vezicii urinare. Atunci cand urinezi insa imediat dupa actul sexual elimini toti germenii inainte ca acestia sa ramana in vagin.Urinarea este singura modalitate de a elimina din corpul tau substante sau particule care au ajuns in zona ta intima in timpul penetrarii. Indicat este sa urinezi in primele 45 de minute dupa un act sexual. De asemenea, pentru a evita infectiile, spalarea zonei intime este esentiala dupa un act sexul. Daca intamplator nu esti acasa si nu te poti spala, ai grija sa ai in geanta servetele umede.