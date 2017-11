De ce este important sa stii totul despre trigliceride

Valorile ridicate ale trigliceridelor cresc riscul aparitiei bolilor cardiovasculare si pot indica o dieta cu multe calorii, diabet netratat, probleme cu tiroida sau afectiuni renale.Analizele de rutina urmaresc in primul rand valorile hemoglobinei, numarul de leucocite si trombocite, transaminazele, valorile ureei, problemele de coagulare a sangelui siAceste ultime trei valori alcatuiesc ceea ce numim(care poate indica existenta riscului de diabet si boli cardiovasculare), si cu toate ca pot parea mai putin relevante comparativ cu alte investigatii amanuntite, ele ofera, de fapt, informatii extrem de importante despre starea de sanatate a organismului.Informatii complete, inclusiv, care te ajuta sa iti intrepretezi ultimul set de analize, gasesti in acest articol despre trigliceride . Inainte de a parcurge insa toate detaliile, trebuie sa stabilim ce sunt trigliceridele si care este rolul lor in organism.Este vorba despre grasimi (lipide) care se gasesc in sange. Corpul nostru isi ia necesarul de calorii din alimentatie, dar ceea ce reprezinta surplus este transformat in trigliceride, care sunt depozitate pentru a oferi energie pana la masa urmatoare.Trigliceridele nu sunt, asadar, ceva anormal, atata vreme cat se incadreaza in anumite valori. Cand aceste valori devin prea mari (de la 200 in sus), putem vorbi despre riscuri pentru sanatate, care nu sunt deloc de neglijat.In primul rand, ateroscleroza , riscul de infarct si de accident vascular, in special in cazul persoanelor nu foarte tinere. Valoarea ridicata a trigliceridelor ofera insa indicatii si despre stilul nostru de viata si anumite afectiuni despre care este posibil sa nici nu avem cunostinta.Astfel, cand trigliceridele trec de pragul normal, cauza poate fi o alimentatie bogata in calorii, consumul frecvent de alcool, diabetul nediagnosticat si netratat sau hipotiroidismul.Printr-o alimentatie echilibrata, bogata in legume si verdeturi si exercitiu fizic, chiar si moderat. In cazul dietei, este important sa reducem nivelul carbohidratilor, responsabili in mare parte de cresterea nivelului trigliceridelor si sa introducem in farfurie acizi grasi Omega-3, pe care ii gasim inLa fel de importante sunt analizele periodice, care pot indica daca si in cat timp un astfel de regim isi arata efectele.