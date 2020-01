De ce este sanatos sa bei apa rece pe stomacul gol

De aceea este indicat sa consumi cel putin 8 pahare de apa pe zi. Dar stiai ca primul lucru pe care ar trebui sa-l faci cand te trezeseti este sa bei apa?Iata de ce este sanatos sa bei apa pe stomacul gol– se curata colonul si nutrientii se absorb mai usor.– se stimuleaza productia de celule noi in sange si in muschi.– apa rece accelereaza metabolismul si stimuleaza pierderea in greutate.– apa ajuta la eliminarea toxinelor si pielea arata mai sanatoasa.– se echilibreaza sistemul limfatic.– imediat ce te trezesti, spala-te pe dinti si bea patru pahare de apa (160 ml fiecare).– curata-ti apoi gura si nu manca timp de 45 de minute dupa ce ai baut apa.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.