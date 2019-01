De ce gripa din acest an este atat de periculoasa si ucide

Pana acum s-au vaccinat peste 1 milion de persoane, insa medicii atrag atentia ca toata lumea ar trebui sa isi faca vaccinul antigripal pentru a se feri de imbolnavire. Specialistii spun ca nu este tarziu nici acum sa se faca vaccinarea, chiar daca suntem in plin sezon gripal.Gripa A din acest an este mult mai mortala fata cea din anii trecuti deoarece am asista la o afectiune care duce la modificari pulmonare ce duc la deces. Aceasta gripa poate sa ucida si persoane tinere, in putere, deoarece ar organismul ar declansa o reactie de aparare exagerata impotriva gripei.Agresivitatea gripei vine tocmai din faptul ca virusurile gripale care circula in Romania sunt, cu predilectie, AH1N1 si AH3N2. De exemplu, in caz de AH1N1, uneori febra se duce la 38 - 39 de grade Celsius. La AH3N2, febra poate sa ajunga pana la 40 de grade Celsius.„Ambele virusuri se caracterizeaza printr-o simptomatologie mult exagerata comparativ cu gripa de tip B, care a fost predominanta in sezonul precedent. Cand a aparut AH1N1, in 2009, s-a constatat ca un numar mare de decese aparea la persoane tinere si la femei gravide. S-a demonstrat atunci ca organismul declansa o reactie de aparare exagerata impotriva gripei, capacitate de reactie care ducea, in final, la aparitia unor modificari pulmonare care impiedicau schimburile gazoase, numite plamanul alb. Erau, astfel, mai multe decese la persoanele cu un sistem imunitar competent. Este posibil sa asistam la un asemenea fenomen si in acest an pentru ca AH1N1 se intalneste frecvent”, a declarat Gindrovel Dumitra.Virusul gripal a aparut mai devreme in acest an comparativ cu perioada corespunzatoare a anului precedent. Pentru a ne feri de gripa, dar si de viroze, medicii ne recomanda sa evitam contactul cu persoanele care prezinta semne ca ar fi bolnave, sa consumam alimente bogate in vitamine, dar si sa ne spalam cat mai des pe maini. De asemenea, medicii atrag atentia ca este foarte important sa ne vaccinam.Larisa Tudose, medic de familie: Gripa este data de un virus gripal, care este un virus foarte agresiv. La gripa debutul este brusc, cu febra foarte mare 39-40 de grade, cu stare generala alterata, cu tuse, dureri de cap, musculare, articulare. Febra dureaza in jur de 3-5 zile, chiar si 7 zile, in functie de pacient. Daca exista o stare generala alterata, mai ales la copii sau persoanele in varsta, poate sa apara si o stare de greata, chiar si varsatura si atunci trebuie sa ne adresam urgent medicului pentru internare, a declarat medicul pentru digi24.ro.