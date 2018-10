De ce nu este bine sa dormi in avion. Risti sa ramai cu sechele pentru toata viata

Cercetatorii spun ca persoanele care dorm in avion risca sa ramana fara auz. Dacă o persoană doarme în timpul unei schimbări bruște de altitudine, abilitatea de a regla presiunea de la nivelul timpanului ar putea fi compromisă și asta ar putea cauza daune permanente, transmite Independent Cel mai des, asta se întâmplă în momentul decolării avionului sau dacă avionul scade brusc în altitudine.În mod normal, presiunea de la nivelul urechii poate fi reglată cu ajutorul trompei lui Eustochio, atunci când înghițim sau căscăm.Dacă o persoană doarme, iar presiunea din ureche rămâne aceeași, trompa lui Eustachio se blochează, iar urechea rămâne înfundată, afecțiune denumită barotraumă.

