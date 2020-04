De ce nu este bine sa tii un pahar cu apa langa tine pe noptiera

Majoritatea medicilor recomanda consumul a 8 pahare de apa pe zi pentru a ne mentine hidtratarea. Multe persoane incearca sa consume cantitatea necesara de apa zilnica, asa ca folosesc diferite metode pentru a-si reaminti sa pastreze acest obicei sanatos.Unul dintre aceste obiceiuri este de a pune pe noptiera seara un pahar cu apa, pentru a nu uita dimineata sa se hidrateze. Din pacate insa, apa lasata peste noapte in pahar poate deveni periculoasa pentru sanatate. Iata de ce:Un pahar cu apa lasat peste noapte pe noptiera poate fi incarcat cu impuritati, precum particule de praf sau alte resturi pe care sa nu le observi dimineata. De asemenea, exista sanse ca tantarii, mustele si alte insecte sa ajunga in pahar in timpul noptii.Citeste continuarea pe diete24.ro