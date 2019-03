De ce nu vindeca vitamina C raceala? Si ce o vindeca?

Potrivit unui studiu realizat pe 11.000 de adulti, s-a constatat ca suplimentarea dozei de vitamina C nu reduce incidenta racelilor sau a infectiilor tractului respirator superior la majoritatea adultilor. Vitamina C are insa un rol protector, diminuand riscul de a contracta o raceala la persoanele foarte stresate sau care nu au o dieta adecvata. Cu toate acestea, odata aparute simptomele unei raceli, vitamina C in scop terapeutic nu are niciun efect asupra duratei sau severitatii bolii.Zincul este un mineral esential, cu un rol foarte important in imunitate. Consumul de zinc din alimente sau din suplimente are efecte atat asupra sistemului imunitar, cat si asupra duratei bolii. Specialistii spun despre zinc ca este cea mai eficienta metoda de tratament a racelii comune. Alimente care contin zinc sunt: seminte de dovleac, seminte de susan, seminte de floarea soarelui, seminte de pin, fasole neagra, crabi, stridii.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.