De ce oamenii au des cosmaruri in timpul pandemiei

Conform cercetarilor efectuate, tot mai multe persoane s-au confruntat cu treziri nocturne din cauza viselor intense pe care le experimentau in somn.Twitter are si o eticheta referitoare la acest subiect #quarantinedreams. Acest hastag a fost utilizat de o multime de oameni care s-au confruntat cu vise groaznice inca de la inceputul pandemiei. Potrivit expertilor, situatia actuala a lumii face ca oamenii sa aiba tot mai multe cosmaruri. In cazul in care cauti explicatia acestor vise urmatorul sfat iti poate veni in ajutor:Pentru a intelege pe de plin fenomenul si ce se intampla cu corpul si psihicul tau in somn, trebuie sa privesti la lucrurile cu care te confrunti in timpul zilei si la amintirile tale.Aceste aspecte pot fi cauza cosmarurilor pe care le resimti in somn. Conform expertului in somn Tara Youngblood somnul are urmatoarea functie:„Somnul are capacitatea de a depozita cele intamplate in timpul zilei undeva in subconstientul tau, iar ulterior prin vise iti reaminteste cele traite”, conform expertului in somn Tara Youngblood.Cu aparitia pandemiei in vietile noastre, creierul este supus unui stres continuu, mintea incearca sa-si deie seama ce se intampla:„ Este ceva la care va trebui să mă adaptez? sau este ceva peste care voi trece cu usurinta?” In opinia specialistilor visele ne ajuta sa facem fata emotiilor pe care le traim zi de zi.Pentru a depasi aceste trairi si pentru a avea parte de vise frumoase expertii recomanda urmatoarele lucruri:Pentru un somn bun si vise linistite incearca sa-ti creezi o atmosfera pozitiva si relaxanta cu ganduri bune. Poti chiar sa incepi sa meditezi ca sa adormi mai usor, astfel creierul tău se va afla in stadiul incipient al somnului.In cazul in care ai treziri nocturne din cauza cosmarurilor, cel mai rau lucru pe care îl poți face este sa te fortezi sa adormi. Specialistii recomanda in acest caz ridicarea din pat si realizarea unei plimbari, iar dacă iti amintesti visul, noteaza-l pe o foaie, acest lucru ar putea sa te ajute ca sentimentele negative pe care le ai in jurul visului sa dispara.Muzica relaxanta iti va oferi o stare de bine tie si corpului tau, in cazul in care ai avut parte de un vis urat nu ezita sa asculti o melodie relaxanta. Acest lucru ii va oferi creierului tau o stare de bine.Cand te trezesti dupa un vis memorabil, noteaza imediat tot ce-ti amintesti. Scrie continutul dar nu omite si felul in care te-ai simtit in vis: speriat, stresat, fericit, trist. Aceste sentimente te ajuta să identifici cu ce probleme te confruntați în timp ce esti treaz. Visele pe care le avem influenteaza calitatea somnului iar un somn bun este un lucru atat de important pentru starea de bine pe care trebuie sa o avem cu totii pe tot parcursul zilei.