De ce sa bei o cafea buna?

Cafeaua are un efect benefic asupra sănătății, deoarece are numeroase proprietăți vindecătoare. Prin urmare, boabele de cafea sunt o materie primă foarte apreciată, deoarece, printre altele, conțin substanțe care întârzie procesele de îmbătrânire ale organismului. Verifică ce efecte benefice are și cum te poți bucura de o cafea bună în propria casă.Cofeina este cea mai cunoscută și apreciată componenta din cafea boabe și cea care îi determină proprietățile vindecătoare. Cofeina a fost folosită în preparate contra migrenelor, antiastmatice, analgezice și stimulente. Doza de tratament este de 200 mg, ceea ce echivalează cu aproximativ 4 căni de espresso, 3 căni de cafea instant, 2 căni de cafea măcinată și aproximativ 20 de căni de cafea decofeinizată.Cafeaua este, de asemenea, o sursă de antioxidanți valoroși - acizi clorogenici, care nu numai că neutralizează radicalii liberi din organism și facilitează curățarea organismului de toxinele nocive, dar și îmbunătățesc apărarea organismului. Oamenii de știință cred că, datorită acestor proprietăți, antioxidanții pot proteja materialul genetic din celule de deteriorare și astfel protejează împotriva anumitor tipuri de cancer. S-a descoperit recent că nivelul acestor antioxidanți valoroși din cafea crește semnificativ în timpul prăjirii boabelor.Cofeina, teofilina și teobromina găsite în boabele de cafea acționează asupra sistemului nervos central, accelerând fluxul de impulsuri electrice în creier, adică procesele gândirii. Prin urmare, stimulează mintea, cresc memoria pe termen scurt și facilitează concentrarea. Organismul începe să absoarbă cofeina din tractul gastrointestinal după aproximativ un sfert de oră după ce ai băut o ceașcă de cafea și atinge cea mai mare concentrație în sânge și are cel mai puternic efect asupra sistemului nervos după aproximativ trei ore.Pe termen lung, cafeaua (în special cofeina, teofilina și teobromina) reduce riscul apariției bolii Parkinson și Alzheimer. Acest lucru a fost dovedit de oamenii de știință de la Universitatea Illinois din Chicago.Cafeaua poate reduce riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de oameni de știință olandezi de la Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu. În rândul celor care beau mai mult de 7 căni pe zi, față de 2 căni, riscul este redus cu până la 50%.De asemenea, cofeina accelerează schimbările metabolice în organism, în special arderea grăsimilor. De aceea cafeaua a devenit unul dintre ingredientele de dorit în preparatele de slăbit.Rezultatele cercetărilor efectuate până acum de numeroase laboratoare din întreaga lume sugerează că, acest ingredient principal, cofeina, poate fi utilă în tratamentul alergiilor deoarece scade concentrația de histamină - o substanță implicată în reacțiile alergice.Mulți oameni cred în mod eronat, că o cafea bună poate fi consumată doar într-o cafenea. Dar acest lucru nu este adevărat, căci poți pregăti zi de zi această băutură aromată, delicioasă, chiar și acasă.În primul rând, trebuie să știi că doar cu un aparat de cafea bun vei obține o cafea bună. În magazine sunt disponibile diferite aparate pentru pregătirea cafelei, însă merită să pariezi pe un espressor al unui producător de încredere. Dacă alegi cel mai eficient și avansat espressor sub presiune, merită să acorzi atenție puterii, presiunii, tipului de râșniță, eficienței energetice și oricăror alte funcții suplimentare.Aparatele de cafea sunt extrem de importante, dar nu doar echipamentul determină dacă vei bea cafea delicioasă, aromată. Tipul de cafea folosit este de asemenea important. Merită să alegi o cafea 100% Arabica Țara de origine este, de asemenea, importantă. Cel mai adesea, cafeaua este livrată din Brazilia, Columbia, Etiopia, Kenya și Guatemala. Ar trebui să acorzi atenție datei când a fost prăjită. Nu trebuie să fie prea proaspătă sau mai veche de 3-4 luni.Espressorul, boabele de cafea 100% Arabica – acestea îți vor permite să bei dimineața o cafea excelentă, intensă și aromată. Căci nimic nu te face să te simți mai bine și să te stimuleze de la primele ore ale dimineții precum o ceașcă de cafea perfectă!