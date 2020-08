De ce tantarii sunt atrasi de unele persoane mai mult? Raspunsul stiintific

Expertii dau vina pe ADN in proportie de 85%. Restul de 15% este distribuit altor cauze care, cunoscându-le, pot fi ușor eliminate. Iata cateva dintre acestea:- Te inteapa din cauza mirosului tau.- Tantarii sunt atrasi de acidul lactic, amoniacul si acidul uric. Cu cât transpirați mai mult, cu atât veți „mirosi” acești compuși.- Pentru crema ta. Mai bine să nu le folosiți pe cele care conțin acizi alfa hidroxilici, deoarece sunt o forma de acid lactic.- Pentru căldura ta. Cu cât corpul tău este mai fierbinte, cu atât vei radia mai multă căldură ... Și cu atât ești mai plăcut pentru ei.- De sângele tău. Tantarii prefera sa muste oameni din grupa sanguina 0.- Din cauza a ceea ce ai mâncat. Dacă ați mâncat alimente fermentate precum brânză sau bere- Din cauza modului în care te îmbraci. Purtarea hainelor de culoare deschisă vă va proteja de obicei. Prefera nuantele mai inchise, in special albastru bleumarin. Pe de altă parte, evident, cu cât suntem mai acoperiți, cu atât protecția noastră va fi mai bună.- evita sa ai spatii umede. Locurile cu apa sunt cautate de femele pentru a depune ouale- arunca gunoiul din casa: resturile alimentare reprezinta o atractie pentru tantari- pune plase anti-tantari- multe plante actioneaza ca repelenti eficienti pentru tantari. Planteaza in casa busuioc, citronela, lavanda, menta, lamai. Aroma lor va tine departe tantarii departe de casa ta.- stinge luminile - insectele sunt atrase de lumina infrarosie emisa de becurile incandescente. Ei nu reactioneaza insa in acelasi mod la LED-uri.- pune zeama de la lamaie intr-un pahar cu apa si cu otet la fereastra.