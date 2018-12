De ce trebuie sa bei apa cand simti nevoia de dulce

Deshidratarea poate duce la probleme grave si la stres puternic in organism. In prima faza, deshidratarea se manifesta cu o senzatie de foame. Persoanele care nu beau suficienta apa inca din copilarie se pot confrunta cu probleme in viata de adult. De aceea, este foarte important ca atunci cand simtim senzatia de foame sa bem mai intai apa, in special daca stim ca aceasta senzatie nu ar trebui sa apara atat de repede dupa servirea mesei.Totodata, este bine sa bei cat mai multa apa pentru a creste treptat cantitatea de lichide si sa reeduci creierul sa ceara apa, si nu mancare sau dulciuri atunci cand apare senzatia de foame.Hidratarea este foarte importanta pentru combatarea stresului si a situatiilor de criza cu care ne confruntam zilnic. Desi nu se manifesta imediat, stresul cronic poate duce la probleme de sanatate si infectii virale.Infecţiile virale vor fi urmate de infecţii bacteriene. Bacteriile devin mai reactive în condiţiile unui organism-gazda inundat de hormoni de stres. Deşi, culmea, nu au receptori pentru aceşti hormoni.Când vreţi dulciuri, beţi apă. Şi respiraţi adânc. Apoi constientizati-va starea de stres. Şi luaţi o cât de mică pauză. Nu va ajuta neapărat mintea, ci, în primul rând, extraordinar de complicatul sistem imunitar.