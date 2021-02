De ce vaccinul AstraZeneca provoaca reactii adverse frecvente la prima doza?

Pandemia a afectat toate aspectele vietii noastre cotidiene, de la sanatatea fizica pana la starea emotionala a psihicului. COVID-19 are si un efect secundar destul de interesant asupra viselor noastre. Tot mai multe persoane au un somn perturbat si experimenteaza vise intense si inspaimantatoare.

Traim vremuri in care am realizat, mai mult ca oricand, ca sanatatea trebuie sa fie prioritatea noastra. Putem face anumite schimbari in rutina zilnica prin care sa ne simtim mai bine, iar unul dintre detaliile care pot face diferenta este calitatea somnului. Iata de ce avem nevoie de o pilota