Dental myths: de ce mituri vor specialistii sa te feresti

Într-o eră a informațiilor rapide, pe care le avem la îndemână în orice minut, ne considerăm norocoși: din câteva click-uri, putem obține milioane de rezultate. Însă suntem, de asemenea, predispuși căderii într-o capcană din ce în ce mai periculoasă: ai auzit de fake news? Ei bine, informațiile false ne prind în niște mreje extrem de credibile și își fac apariția în toate domeniile.În ultimul an mai ales, pandemia ne-a dovedit: să dăm crezare unor informații false poate fi fatal. Domeniul stomatologiei nu duce lipsă de aceste mituri - așa că dacă îți spui „fac tot ce trebuie pentru dinții mei și totuși nu arată grozav”, ai ajuns în locul potrivit: dr. Andrei Constantinovici vorbește despre cele mai întâlnite mituri din stomatologie și care e adevărul din spatele lor.„Și eu nu mănânc zahăr, deci de ce am carii?” - ei bine, află că, într-adevăr zahărul contribuie la formarea cariilor, însă nu întocmai zahărul propriu-zis e problema. Ci mai degrabă bacteria care consumă zahărul - alimentele lipicioase, precum caramelele, atrag bacteria să se formeze în jurul dintelui. Însă apariția cariilor poate fi influențată și de alte afecțiuni.Atunci când gingiile sângerează în timpul periajului, ne trag un semnal de alarmă, atenționându-ne că sunt inflamate - cel mai probabil, din cauza acumulării de placă bacteriană. Dar nu trebuie să te oprești din periat când acestea sângerează - din contra, periază (corect) pentru a îndepărta placa bacteriană.Și un alt mit pe care l-am putea lega de acesta este „e normal să îmi sângereze gingiile” - dimpotrivă, sângerarea gingivală ne atrage atenția asupra unei afecțiuni, nefiind, deci, normală.Acesta este unul dintre miturile care provoacă extrem de multe daune în danturile noastre - ai crede că, dacă periezi agresiv, vei avea dinți mai curați, nu? Acesta este doar un mit (unul periculos chiar), pentru că periajul agresiv creează mai multe probleme decât beneficii.Retracția gingivală inclusiv este cauzată de periajul agresiv - este important să prioritizăm educația dentară și să învățăm să ne periem corect dinții, de două ori pe zi, cu o periuță cu perii moi, și nu prin mișcări de stânga-dreapta. Ca să fie complet, periajul dentar trebuie însoțit și de ață dentară și apă de gură.Mulți adulți și-ar dori o mai bună aliniere a dinților, însă nici nu iau în calcul opțiunea aparatului dentar, întrucât acest tratament este doar „pentru copii”. Realitatea? Nimic mai fals.Aparatul dentar corectează spațierile și alinierile dentare indiferent de vârsta pacientului - într-adevăr, cu cât este aplicat mai timpuriu, cu atât durata tratamentului va fi mai mică; când vorbim despre aparat dentar pret , costurile diferă în funcție de tehnologia pentru care optezi, dar e important să știi că poți avea dinți impecabili, aliniați corect, cu mușcătură corectă, indiferent dacă ai 7, 18 sau 48 de ani.Pastele de dinți cu cărbune au avut un real „boom” în ultimii ani, fiind marketate ca fiind dedicate albirii. În realitate, aceste paste de dinți lucrează, mai degrabă, împotriva danturii noastre, absorbind agenții meniți să păstreze dinții sănătoși și puternici; protecția pe care o oferă este minimă, iar curățarea este doar abrazivă, însă nu și eficientă.Într-adevăr, poate acum 10, 15, 25 de ani, procedurile stomatologice erau dureroase. Însă medicina pe care o întâlnim astăzi a atins un apogeu senzațional - avem parte de stomatologie fără durere, realizată în tihnă, fără grabă și stres. „Să mergi la stomatolog” înseamnă, într-o mare măsură, un răsfăț pentru Tu cel din viitor - pentru că îți oferi singur dantura impecabilă la care ai visat. Obturațiile? Nu mai dor. Dar implantul dentar ? Nici nu îl simți.Din fericire, stomatologia de astăzi este o adevărată tehnologie ultra-modernă, care ne oferă acces la tratamente și instrumente la care nici nu am fi visat acum 20 de ani. Cu toate acestea, deși stomatologul îți aduce zâmbetul la care ai visat, depinde de tine să îl menții în timp - și pe lângă controalele regulate și îngrijirea corespunzătoare, să te informezi din sursele potrivite este tot datoria ta.Zâmbetul tău merită să-l tratezi doar cu informații corecte, nu cu mituri - deci asigură-te că filtrezi atent informațiile pe care le accepți ca fiind adevărate.