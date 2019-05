Depresia la barbati: 11 semne care o dezvaluie

Dupa cum un tratament corespunzator ii readuce pofta de viata suferindului. Iata care sunt principalele semne pe care trebuie sa le luati in seama atunci cand vine vorba despre depresie.Oamenii depresivi sufera o serie de schimbari fizice si emotionale. Spre exemplu, activitatea intelectuala devine mai lenta, de asemenea reactiile si miscarile. Lentorii care caracterizeazasubiectul i se asociaza oboseala profunda, persistenta.Problemele cu somnul, precum insomnia – trezire dimineata devreme – precum si excesul de somn sunt simptomele comune ale depresiei. Sunt persoane care chiar si dupa 12 ore de somn totse simt rupti de oboseala.Specialistii au demonstrat legaturi puternice intre axietate si depresie. Barbatii sunt cei mai expusi la anxietate mai ales in aceste vremuri tulburi din punct de vedere economic cand isi pot pierde job-ul si astfel nu-si mai pot intretine familia.Problemele de sanatate precum constipatia sau diareea alaturi de dureri ale stomacului sau spatelui sunt semne clare de depresie. Insa, de cele mai multe ori, barbatii nu constientizeaza ca aceste probleme merg mana in mana cu depresia.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

