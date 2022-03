Descopera cat este de important sa mergi la un psihoterapeut si cum te ajuta Centrul PsihArt

Psihoterapia implica mai multe tehnici care au ca scop tratarea sanatatii mintale, emotionale dar si ale unor afectiuni psihiatrice. Mai exact, te va ajuta sa iti intelegi starile si sa iti accepti punctele slabe si punctele forte.Te poti folosi de psihoterapie daca vrei sa iti tratezi anumite probleme pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului. Aceasta mai poate fi catalogata ca “terapie prin vorbire”, deoarece se bazeaza pe comunicarea dintre tine si psihoterapeut.Psihoterapia a aparut in secolul 19, un secol important in istoria psihanalizei. In acea perioada oamenii au incetat sa mai creada ca bolile mintale sunt cauzate de forte supranaturale.In Grecia si lumea antica, psihoterapia contemporana si gandirea rationala erau de mare interes. Platon a fost cel care sustinea ca vorbirea frumoasa are beneficii atat pentru trup, cat si pentru suflet. Cobbe este prima persoana care a folosit termenul de psihoterapeut intr-un articol in care apare credinta in vindecare.Dezechilibrul psihic isi poate avea originile in anumite traume suferite in trecut, in stres emotional sau profesional. Atunci cand aceste probleme sunt identificate din timp pot disparea cu ajutorul psihoterapiei.O alta importanta a psihoterapiei este ca poate fi utilizata ca o metoda de dezvoltare personala, de introspectie si de autocunoastere, optimizare si crestere a adaptabilitatii si responsabilitatii in actiunile noastre.Psihoterapia poate fi utilizata pentru :- Tulburari ale copilariei sau ale adolescentei prin tratarea tulburarilor de invatare sau tulburari de comportament.- Tulburari anxioase prin tratarea anxietatii generalizate si atacurile de panica, tulburarea obsesiv-compulsiva, alte fobii.- Tulburari afective prin tratarea depresiei.- Tulburari de personalitate.- Tulburari sexuale.- Tulburari de comportament alimentar precum anorexia si bulimia.- Schizofrenie sau multe alte tulburari care pot duce la detasare de realitate.- Tulburari somatoforme precum tulburarea de conversie sau tulburarea de somatizare.Poti apela la un psihoterapeut Bucuresti din cadrul Centrului PsihArt daca ai impresia ca esti o persoana slaba sau daca ai probleme care te coplesesc si la care nu poti gasi solutionare.La psihoterapie pot apela persoane din toate categoriile de varsta, precum:- Copii care sunt sensibili la influentele mediului in care cresc si la evenimentele din viata lor.- Adolescentii care trec prin schimbari importante in momentul in care maturizarea le bate la usa.- Adultii care se confrunta cu o multime de traume si de responsabilitati.- Persoanele varstnice care se confrunta cu singuratatea si cu degradarea fizica si psihica.- Persoanele care sunt neglijate de familie.Indiferent de varsta pe care o ai te poti adresa oricand psihoterapeutului care te va ajuta sa iti gestionezi anxietatea si blocajele. Cu ajutorul acestuia vei reusi sa faci fata mai usor unor schimbari radicale din viata ta asa cum ar fi: pierderea locului de munca, falimentul, divortul sau de ce nu decesul unei persoane dragi din viata ta.In concluzie, psihoterapeutul te va ajuta sa ai mai multa incredere in tine si sa iti imbunatatesti anumite relatii cu persoanele din jurul tau.office@psihart.ro0729 787 324