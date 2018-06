Despre unicitate cu Yuniku si Orgreen

Din fericire cu totii suntem diferiti. Ne nastem cu diferite fizionomii si ne traim viata dupa propriile noastre reguli, avem preferintele noastre si credem ca unicitatea fiecaruia dintre noi face oamenii sa fie atat de speciali.Esti genul care cauta un echilibru perfect intre stilul personalizat, confort si calitate? Nu esti unicul care isi doreste asta, insa stim ca tu esti special si diferit. Yuniku si Orgreen au gandit 12 modele de lentile pentru a-ti satisface toate aceste nevoi. Ochelarii tai nu vor semana cu nici o alta pereche gratie tehnologiei 3D.Un scaner special evalueaza trasaturile faciale. Software-ul avansat calibreaza pozitia optima a lentilelor pentru cea mai buna performanta vizuala. Ramele sunt croite automat pentru a se potrivi perfect in functie de stilul tau de viata, de pilda cum, cand si unde purtati ochelarii. Pe ecran, tehnologia de realitate augmentata va permite sa va vedeti purtand ramele fara a le purta efectiv. Un fisier digital este generat automat, incorporand toate datele, gata pentru imprimarea 3D a ramelor tale. Rezultatul este o experienta vizuala incredibila si o compatibilitate personalizata – ochelari croiti pentru tine!Fara indoiala, imprimarea 3D are un impact puternic in procesul de inovare a produselor, creand noi posibilitati pana acum irealizabile. Jucand deja un rol esential in industria aerospatiala, in stilul de viata, moda, design si in multe alte domenii, Yuniku este un deschizator de drumuri in industria optica prin platforma sa de ultima generatie.Cele 12 noi modele folosind cea mai avansata tehnologie de imprimare 3D de acest tip – creand rame de designer personalizate, se potrivesc oricarei fizionomii si oricarui stil de viata. Designul este un element-cheie adaugat la platforma avangardista numita Yuniku, dezvoltata de Materialise si Hoya Vision Care Company.Din fericire suntem cu totii diferiti! Ochelarii tai trebuie sa se adapteze la stilul de viata, preferintelor, nevoile si trasaturile fiecaruia. Ideea de ochelari tailor-made nu a fost niciodata mai pregnanta. Prin scanarea faciala 3D si expertiza specialistilor Hoya, lentilele Yuniku si Orgreen sunt unice, ca tine!Vino in, beneficiaza de o scanare 3D gratuita si sarbatoreste-ti unicitatea alaturi de noi!Sau intra pe site sa afli mai multe informatii.