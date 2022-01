Detalii la care trebuie sa fii atent atunci cand cumperi carne de pui. Trucul care te ajuta sa o alegi pe cea mai proaspata

Carnea de pui se poate altera foarte usor, de aceea trebuie sa fii foarte atent atunci cand cumperi acest produs din supermarket sau de la piata. Exista cateva detalii pe care trebuie sa le urmaresti inainte de a achizitiona acest aliment din magazine. Daca vei tine cont de aceste sfaturi, cu siguranta vei cumpara de fiecare data cea mai buna si cea mai proaspata carne de pui.Pielea carnii de pui poate fi un indiciu important in ceea ce priveste calitatea produsului. Aceasta trebuie sa aiba o culoarea uniforma, fara umflaturi, pete rosii sau mov, ori alte urme ciudate. Nu cumpara niciodata carne de pui care prezinta vanatai, are pielea uscata sau o culoare galbuie ciudata. Acestea pot fi indicii ca aceasta carne si-a pierdut prospetimea.Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le puteți pune în aplicare este să atingeți pielea și să vă asigurați că are o textură fermă și umedă, fără a fi lipicioasă sau uscată. De asemenea, asigurați-vă că are un miros neutru, adică nu este înțepător sau urat.Nici o bucată care conține multă grăsime în piele nu va fi o opțiune bună, deoarece va lăsa această substanță în preparatele tale, ideal ar fi să le alegi pe cele cu o cantitate minimă.