Dr. Andrei Manu Marin ne spune ce este important de stiut in caz de cistita.

medic primar urolog, impartaseste din experienta sa profesionala in ceea ce priveste diagnosticul si conduita terapeutica in cistita/inflamatia vezicii urinare, ce este important si se pierde frecvent din vedere in aceste cazuri.Cistita, inflamatia vezicii urinare, este o afectiune deranjanta din cauza numarului frecvent de urinari si a durerii/usturimii prezente la urinare. Cel mai suparator este ca, in ciuda eforturilor pacientelor si a medicilor, frecvent, aceasta afectiune recidiveaza, si ajunge sa le faca pe femei sa isi schimbe activitatile zilnice. Vorbim deci de simptome, dar si de nevoia de a se afla in apropierea unei toalete, precum si de anxietatea generata de aceste aspect si de aparenta neputinta de a gasi o solutie care sa aiba efect pe termen lung.Exista mai multe forma de cistita (bacteriana, asimptomatica, interstitiala), iar detalii despre acestea, precum si despre variante terapeutice eficiente, gasiti citind intregIata cateva categorii de informatii importante atunci cand vorbim despre abordarea terapeutica a cistitelor:- Peste 80% dintre cistitele simple necomplicate sunt cauzate de bacteria E.coli. Majoritatea tulpinilor de E. coli care cauzeaza cistita provin din tubul digestiv (flora intestinala), de unde migreaza la nivelul vezicii urinare.- Igiena intima exagerata sau necorespunzatoare, desi efectuata cu intentii de curatare a zonei, poate genera recaderi/reinfectii.si intelegerea mecanismului de generare a infectiei sunt la fel de importante ca tratamentul in sine.- Vizita la urolog pentru un diagnostic corect si complet, impreuna cu recomandarea si efectuarea analizelor (in primul rand urocultura) sunt esentiale in stabilirea unui tratament eficient.- Prevenirea recidivelor este un obiectiv primordial, in special pentru reducerea anxietatii legate de aceasta afectiune.- Tratamentul cu antibiotic nu poate fi instituit fara urocultura, in nici un caz `dupa ureche`, pentru ca in acest caz creste riscul de reinfectii/recaderi si a complicatiilor, precum si selectarea germenilor rezistenti.Exista metode de prevenire a cistitelor si recaderilor, intre care amintim:- Consumul de lichide si urinarea de cca 5-6 ori pe zi- Reducerea numarului de germeni din zona perineului, anusului, vaginului, mai ales a E.Coli prin:- tratarea constipatiei,- evitarea lenjeriei stramte si a celei din materiale sintetice,- invatarea de metode de igiena eficiente si nu exagerate,- crearea unui mediu perineal si vaginal care sa protejeze zona de E. coli (prezenta de populatii de- scaderea rezervorului intestinal de germeni princare actioneaza la acest nivel.Mai multe informatii cu privire la metodele de prevenire a cistitelor si recaderilor, precum si variante terapeutice eficiente, puteti citi pe www.evo-med.ro, www.Cistita.roDr. Andrei Manu Marin, Medic primar urolog, doctor în științe medicale, specialist în neuro-urologieP. Profilaxia recidivelor se face prin măsuri de igienă și prin administrarea de produse care au ca rol reducerea rezervorului de E. Coli de la nivel intestinal.