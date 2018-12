Durere abdominala in partea dreapta. Cand este nevoie sa mergi de urgenta la medic

Astfel, in cazul in care apare aceasta durere, trebuie observate caracteristicile sale, dacă există alte simptome asociate. Atunci când durerea apare trebuie sa iti dai seama dacă ea se resimte si intr-o alta zona, daca se agraveaza sau se amelioreaza.Pentru a identifica cauza, medicul poate doar să evalueze simptomele, să observe regiunea și să simtă zona dureroasă, iar în caz de îndoială poate solicita examinări, cum ar fi ultrasunetele abdominale sau scanarea CT, pentru a-si da seama de modificări și a decide ce tratament trebuie indicat.Semnele de avertizare care indică necesitatea de a merge la spital sunt:Durere abdominală care apare brusc și este puternică, localizată sau care se înrăutățește puțin câte puțin;Dacă există febră sau dificultăți de respirație;Dacă tensiunea arterială crește, există tahicardie, transpirații reci sau disconfort.Durerea abdominală pe partea dreaptă poate fi pur și simplu distensie a intestinului, o situație comună care poate afecta persoanele de toate vârstele, de la copii la vârstnici. În mod normal, această durere este puternică si apare după masă. Acest simptom este foarte frecvent în timpul sarcinii, mai ales la sfârșitul sarcinii și, de asemenea, la persoanele cu constipație sau alte modificări ale ritmului intestinal.Alte simptome: durere puternică, senzație de burtă umflată, pierderea apetitului, senzație de greutate în stomac. Durerea poate fi persistentă și agravată în anumite momente, dar nu dispare complet.Ce trebuie să faceți: este recomandata echilibrarea functiei intestinale pentru a facilita digestia prin consumul de alimente bogate in fibre si consumarea unei cantitati optime de apa. Pe langa acestea pot fi necesare medicamente recomandate de medic.Persoanele cu sindromul intestinului iritabil pot avea disconfort sau durere localizată în abdomen, care poate fi constantă. Durerea este de obicei ușurată de mișcările intestinale.Alte simptome: Pe lângă durerile abdominale, pot fi prezente simptome precum diaree alternată cu constipație, balonare și gaze. Cauza exactă a acestei boli nu este cunoscută. Ea apare mai frecvent la persoanele cu anxietate, depresie sau tulburări psihologice.Ce trebuie să faceți: ar trebui să mergeți la medic pentru a investiga ce cauzează durerea, excluzând alte cauze și sa începeți tratamentul. Doctorul poate cere mai multe detalii despre modul în care se manifestă durerea, intensitatea ei și modul în care este scaunul. Este recomandat consumul de cantități mici de câteva ori pe zi, mestecarea lentă și evitarea alimentelor care provoacă gaze precum fasole, varză și carbohidrați.Durerea pe partea dreaptă a abdomenului poate indica, de asemenea, prezența de pietre sau de calculi biliari, care de obicei se manifesta ca o colica, în general, situata pe partea dreaptă și regiunea abdomenului sau partea superioară a abdomenului, cu o durată de cateva minute sau ore. De multe ori poate radia în partea stângă sau în spate sau se manifestă numai cu disconfort sau digestie proastă.Alte simptome: În anumite cazuri, piatra din vezica biliară poate provoca și alte simptome, cum ar fi pierderea apetitului, greață și vărsături. Când pietrele provoacă inflamarea vezicii biliare, pot apărea febră, frisoane și piele și ochi gălbui.Ce trebuie făcut: După ce prezența pietrelor în veziculul biliar este confirmată, îndepărtarea vezicii biliare poate fi indicată prin intervenții chirurgicale laparoscopice.Apendicita provoacă dureri pe partea dreaptă a burții, care începe cu o colică ușoară în jurul buricului sau în regiunea stomacului. După aproximativ 6 ore, inflamația se agravează, iar durerea devine mai puternică și mai evidentă în abdomenul inferior.Alte simptome: Apare, de asemenea, pierderea apetitului, greață, vărsături, perioade alternante între diaree și constipație și febră scăzută.Ce trebuie făcut: În caz de suspiciune ar trebui să mergeți la urgența spitalului, pentru că de cele mai multe ori este necesar să efectuați o intervenție chirurgicală pentru a elimina apendicele.Durerea abdominală în partea dreaptă a corpului, în partea superioară a abdomenului, poate fi unul din simptomele hepatitei. Această boală este o inflamație a ficatului care are mai multe cauze, de la infecții virale și bacteriene, alcoolism, utilizarea de medicamente, autoimunități sau boli degenerative.Alte simptome: Amețeală, vărsături, pierderea poftei de mâncare, dureri de cap, urină închisă, piele gălbuie și ochi sau scaune palide pot fi, de asemenea, prezente.Ce trebuie să faceți: Este necesar să vă odihniți, să consumați suficientă apă și să evitați alimentele digestive dificile și consumul de medicamente fără îndrumare medicală. Pentru tratamentul hepatitei, medicul poate indica medicamente.La pancreatită, durerea abdominală este localizată de obicei în partea superioară a abdomenului și radiază sub forma unei centuri spre spate și spre flancuri și poate apărea după consumarea băuturilor alcoolice sau a unor alimente.Alte simptome: În plus, pot apărea amețeli, vărsături, febră, hipotensiune arterială, masa palpabilă în regiunea dureroasă, piele gălbuie.Ce trebuie să faceți: În caz de suspiciune, trebuie să mergeți la serviciul de urgență pentru a efectua teste precum ultrasunetele sau tomografie. Tratamentul poate include ingestia de analgezice și antibiotice, dar uneori intervenția chirurgicală este cea mai bună opțiune.